El virus de Pluribus, explicado: ¿Dónde surgió y cómo se propagó?

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

Pluribus, la nueva serie de Vince Gilligan (Breaking Bad, Better Call Saul), ha comenzado su andadura en Apple TV+ con el estreno de sus primeros dos episodios. La ficción, protagonizada por Rhea Seehorn, aborda una peculiar pandemia, presentando un virus tan escalofriante como intrigante y del que tanto los espectadores como el personaje principal están deseando saber más.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Al inicio de Pluribus, los astrónomos captan una señal del espacio exterior, y a pesar de no saber nada de su origen, consiguen descifrarla. La transmisión se trata de un mensaje molecular donde cada uno de los cuatro tonos se corresponde con un nucleótido del ARN, formado por adenina, citosina, guanina y uracilo.

Los científicos logran replicar la secuencia transmitida en un laboratorio, creando así un virus lisogénico, es decir, un tipo de virus que, tras infectar una célula, incorpora su material genético al huésped. Si bien los experimentos con animales no ofrecen ningún resultado concluyente, cuando el virus acaba transmitiéndose a un humano, las consecuencias son devastadoras.

El virus se propaga entre la población con rapidez, dando lugar a una extraña felicidad colectiva que podría confundirse con una invasión alienígena (algo que descarta la propia ficción). Pronto, toda la humanidad, excepto once individuos, entre ellos, el personaje de Seehorn, Carol, pasan a formar parte de una mente colmena en la que todos pueden compartir pensamientos y sentimientos. Y es que el virus, según explica uno de los personajes, no es exactamente tal, sino más bien "una especie de pegamento psíquico capaz de unirnos a todos".

Por el momento, el por qué Carol y las otras diez personas son inmunes al virus es todo un misterio, uno que los propios infectados están dispuestos a resolver para integrar a los que faltan en su utópica comunidad, ya que para ellos la propagación es un "imperativo biológico".

Cabe señalar que, a pesar de la incapacidad de los infectados para hacer daño, el virus no es completamente inocuo, ya que durante su propagación causó la muerte de millones de personas.

Por otro lado, Carol se da cuenta de que, aun sin pertenecer a la mente colmena, tiene una gran influencia sobre la misma. Cuando en el episodio 2 la mujer se enfada con Zosha (Karolina Wydra), esta empieza a temblar, al igual que el resto de Albuquerque y once millones de personas mueren como resultado. Según explica Zosha, las emociones de Carol les afectan a todos, especialmente las negativas.