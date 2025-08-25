El creador de Adolescencia revela sus planes para una posible continuación

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

Adolescencia se convirtió rápidamente en todo un éxito en Netflix. La ficción impactó tanto por su trama, que giraba alrededor de un estudiante acusado de asesinar a una compañera de clase, como por la forma en que fue rodada, sirviéndose de un solo plano secuencia por episodio. Aunque la miniserie quedaba perfectamente cerrada, ahora el creador ha abordado la posibilidad de una continuación, con diferente historia y personajes, pero trabajando con el mismo equipo y con el mismo método.

"Creo que antología es una palabra muy grande. Nos encantaría volver a trabajar juntos y no creemos que hayamos terminado con la toma única. Así que es posible que volvamos a intentar hacer una serie con tomas únicas en algún momento, si encontramos la forma adecuada de contar esa historia", explicó Jack Thorne en declaraciones a RadioTimes.

El realizador aseguró que, en todo caso, se trataría de una historia independiente de la de Adolescencia. "Sí, ya hemos contado la historia de los Miller. No creo que haya nada del tipo: 'Oh, podríamos hacer un spin-off de esto o podríamos hacer un spin-off de aquello'. No creo que eso sea lo que queremos hacer", señaló, desechando así una potencial segunda temporada con los personajes de Stephen Graham y Owen Cooper.

En todo caso, Thorne hizo hincapié en el interés del equipo por "contar más historias juntos" siguiendo el mismo "sistema". "Matt Lewis es un director de fotografía brillante, brillante, que ha desarrollado un vocabulario completamente nuevo sobre cómo se utiliza una cámara, y queremos seguir desarrollándolo con [Philip Barantini, director] y con [Steven Graham] y con todos los demás involucrados, con Warp y con Netflix", aseguró.

Adolescencia fue una de las grandes series revelación de este 2025 y cuenta con 13 nominaciones a los premios Emmy, que se celebrarán el próximo 14 de septiembre. Con tan solo 15 años, Cooper opta al galardón a mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión, convirtiéndose en el nominado más joven de la historia en su categoría. Sus compañeros de reparto, Stephen Graham, Erin Doherty, Ashley Walters y Christine Tremarco, también han sido nominados en diferentes categorías actorales. Además, Adolescencia podría hacerse con el galardón a mejor miniserie.