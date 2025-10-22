Netflix se alía con Mattel y Hasbro para convertir a Las guerreras k-pop en las reinas de la Navidad

Las guerreras k-pop tendrán sus juguetes y juegos de la mano de Mattel y Hasbro - NETFLIX

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

El éxito de Las guerreras k-pop, la película más vista de la historia de Netflix, es innegable y, como era de esperar, la plataforma planea explotarlo al máximo... y en todas sus variantes. Ya se había dado a conocer que su universo se expandiría con una secuela, que la película original se estrenará en cines y ahora, el servicio de streaming ha anunciado una colaboración con Mattel (la empresa propietaria de Barbie, entre otras icónicas marcas) y Hasbro (la casa de Transformers, Mi pequeño pony o el Monopoly).

Mattel y Hasbro se han convertido en copropietarios globales de la licencia de juguetes de Las guerreras k-pop. Tal y como las empresas han revelado a través de un comunicado de prensa, lanzarán "una gama completa de juguetes, artículos de colección, juegos, productos de juego de rol y mucho más" para todas las edades.

Según señala la plataforma, "Mattel comercializará y desarrollará una gama completa de productos temáticos de Las guerreras k-pop en múltiples categorías, incluyendo muñecas, figuras de acción, accesorios, artículos de colección, sets de juego, colaboraciones con otras marcas y mucho más a partir de 2026 con distribución global". Un set de muñecas con Rumi, Mira y Zoey estará disponible para su preventa a partir del 12 de noviembre.

Por su lado, la alianza con Hasbro dará lugar a "innovadores productos de Las guerreras k-pop en categorías como peluches especiales, electrónica para jóvenes y juegos de rol, ampliando aún más el compromiso de Hasbro de ofrecer experiencias de juego inmersivas que conecten el entretenimiento y la imaginación", siendo el primer producto que presente, un juego de Monopoly.

Aparte de esta nueva gama de productos de Mattel y Hasbro, el futuro de Las guerreras k-pop incluye una secuela y, según señalan ciertas informaciones, un cortometraje titulado Debut: A KPop Demon Hunters Story.

Por otro lado, del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, la versión 'sing-along' de la película podrá volver a disfrutarse en algunos cines seleccionados. Durante su anterior paso por la gran pantalla, el largometraje dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans alcanzó el nº 1 en la taquilla norteamericana con una recaudación estimada de 18 millones de dólares.