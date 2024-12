Llega DC Universe Infinite, la gran biblioteca digital de los fans de Superman, Batman y compañía

MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

DC Universe Infinite (DCUI), el nuevo servicio de suscripción digital de comics ya está disponible en España. A través de esta herramienta, los fans de Superman, Batman, Wonder Woman y compañía tendrán acceso completo a una extensa biblioteca que incluye desde los números que inspiraron películas y series recientes, como The Batman y Peacemaker, hasta los grandes clásicos de DC.

Los cómics llegarán en inglés a la plataforma seis meses después de pasar por las tiendas minoristas. Esta plataforma se une a la colección DC GO! que incluye webcómics originales y números clásicos de Mad reformateados junto con series icónicas de DC como Batman: Hush.

Sin embargo, aquellos que estén suscritos al DCUI contarán con algunos privilegios como el acceso anticipado a nuevos cómics Digital First entre los que se encuentra Harley Quinn: The Animated Series: The Eat. Bang! Kill. Tour. Los lectores podrán descargar los cómics para lectura ilimitada sin conexión en sus dispositivos iOS y Android.

"Llevar DC Universe Infinite y DC GO! a los fans de todo el mundo ha sido una prioridad mientras continuamos conectándonos con nuestra audiencia global, brindándoles acceso al icónico contenido de superhéroes de DC", comenta Anne DePies, mánager general de DC. Según ella, la creación de esta plataforma es para los fans "una oportunidad única de acceder a sus historias favoritas, en cualquier momento y lugar".

Además, el plan cuenta con una suscripción Ultra que tiene algunos privilegios como el acceso a más de 30.000 de títulos de DC en inglés, además de la ya mencionada colección DC GO!. También contarán con adiciones que incluyen títulos como Absolute Power, el DC All In Special, Absolute Batman, Absolute Wonder Woman y Absolute Superman.

En cuanto a los precios, en España la tarifa mensual tendrá un coste de 6,99 euros y la suscripción anual costará 65,99 euros. El nivel Ultra tiene un coste de 84,99 euros al año, pero aquellos que se suscriban durante los primeros 30 días del lanzamiento, hasta el 20 de enero de 2025, tendrán un descuento del 15%, que se mantendrá siempre que se renueve la suscripción.

Más allá de los comics DC Universe Infinite también cuenta con el canal comunitario de DCUI en Discord de DC, que es totalmente gratuito y está disponible en cada uno de los nuevos países. A través de él los fans podrán comentar los últimos lanzamientos y hacer preguntas y respuestas al respecto.