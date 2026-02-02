VÍDEO: Una enjaulada Lady Gaga rompe los Grammys 2026 con su rocosa versión de Abracadabra - CBS

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

Los Premios Grammy han celebrado su 68.ª edición reuniendo, un año más, a muchos de los grandes nombres de la industria musical. Una gala que contó con grandes triunfadores, como Kendrick Lamar, Bad Bunny o Billie Eilish, y con actuaciones estelares como la de Lady Gaga que, con su excentricidad habitual, conquistó a la audiencia con una versión rock de su tema Abracadabra.

La artista sorprendió con una puesta en escena en la que optó por no incluir un batallón de bailarines, alejándose del estilo del videoclip de Abracadabra. Haciendo gala de la extravagancia con la que ya tiene acostumbrados a sus fans, Gaga apareció portando un llamativo sombrero en forma de jaula y un traje forrado de plumas con los que era imposible que pasara desapercibida.

https://www.youtube.com/watch?v=rgw4Hg9S8do

De las siete categorías en las que estaba nominada, la cantante se ha alzado con dos galardones: mejor álbum vocal pop y mejor grabación dance-pop. Así, con estas dos nuevas estatuillas, la artista suma en total 14 premios Grammy recibidos a lo largo de su trayectoria musical.

Gaga era la segunda artista más nominada de la noche después de Kendrick Lamar, que ha sido galardonado con cinco de los nueve premios a los que optaba. De esta manera, Lamar acumula 27 Grammys en total y se convierte en el rapero con más Grammys de la historia al superar los 25 de Jay-Z.

Bad Bunny se ha llevado el galardón de mejor álbum del año, por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Billie Eilish el de mejor canción del año por WILDFLOWER y a Olivia Dean se le distinguió como mejor artista revelación.