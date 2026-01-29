Lady Gaga condena al ICE y pide "piedad" a Trump en un emotivo discurso durante su concierto en Tokio - CONTACTO

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

Lady Gaga ha condenado públicamente la violencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Durante su concierto celebrado en Tokio, la artista pronunció un emotivo discurso en el que pidió al Gobierno de Donald Trump que "tenga piedad" y que "cambie inmediatamente el rumbo de actuación".

"Quiero tomarme un segundo para hablar de algo extremadamente importante para mí. Algo importante para la gente de todo el mundo, y especialmente en Estados Unidos en este momento", comenzó Gaga que aseguró que al "volver a casa" le "duele el corazón al pensar en las personas, los niños, las familias, en todo Estados Unidos, que están siendo atacados sin piedad por el ICE".

"Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas están siendo destruidas ante nuestros ojos. También pienso en Minnesota y en todos los que están en casa viviendo con tanto miedo y buscando respuestas sobre qué debemos hacer", afirmó emocionada la artista que denunció que "cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe en todos nosotros. Espero que todos nos apoyen esta noche".

La artista dedicó su siguiente canción en el concierto, el tema Come to Mama pertenenciente a su cuarto álbum de estudio, Joanne, a "todos los que están sufriendo, a todos los que se sienten solos e indefensos, a cualquiera que haya perdido a un ser querido y esté pasando un momento difícil". "Necesitamos volver a un lugar de seguridad, paz y responsabilidad. La gente buena no debería tener que luchar tanto y arriesgar su vida por el bienestar y el respeto", señaló.

https://x.com/gagadaily/status/2016850931217019327?s=20

Gaga terminó su discurso lanzando un mensaje al Gobierno estadounidense: "Espero que nuestros líderes nos escuchen cuando les pedimos que cambien inmediatamente el rumbo de sus actos y tengan piedad de todos en nuestro país".

El discurso de Lady Gala contra la agresiva política migratoria de Trump se alinea con el de otras estrellas de la música como Billy Elish, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Zach Bryan o Bruce Springsteen que acaba de lanzar su canción Streets of Minneapolis, un nuevo tema en el que el artista canta contra el ICE y su "Estado del terror".

Posturas que contrastan frontalmente con el apoyo incondicional mostrado en las últimas horas por la rapera Nicki Minaj que se ha autoproclamado "fan número 1" de Donald Trump. "El odio o lo que la gente diga no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo aún más. Y nos motivará a todos a apoyarlo aún más", señaló.