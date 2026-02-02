Donald Trump amenaza con demandar a Trevor Noah por una broma en los Grammy 2026 sobre Jeffrey Epstein y Groenlandia - CONTACTO

Donald Trump ha criticado duramente los premios Grammy, tildándolos de "lo peor" y "prácticamente imposibles de ver". El presidente de Estados Unidos ha cargado además contra el presentador de esta edición, Trevor Noah, amenazando con demandarle a raíz de una broma que hiciera sobre él y la infame isla de Jeffrey Epstein.

El cómico mencionó al inquilino de la Casa Blanca después de que Billie Eilish se hiciera con el Grammy a canción del año por WILDFLOWER, bromeando con que ese galardón es uno que "todos los artistas quieren, casi tanto como Trump quiere Groenlandia". "Lo cual tiene sentido porque, desde que Epstein se fue, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton", añadió.

Trump compartió su opinión sobre los galardones y su presentador en Truth Social, asegurando que este era "casi tan malo como Jimmy Kimmel" en los Oscar. "Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein. ¡¡¡FALSO!!! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado en la isla de Epstein, ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera los medios de 'fake news'", expuso.

"A Noah, un perdedor total, más le vale aclarar las cosas, y hacerlo rápido. Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto maestro de ceremonias, y demandarlo por mucho", escribió el presidente de Estados Unidos. "Pregúntale a George Slopadopolus y a otros cómo salió todo eso. ¡Pregúntale también a la CBS! ¡Prepárate, Noah, me voy a divertir contigo!", amenazó.

Cabe remarcar que los temas políticos y sociales no estuvieron ausentes en la gala. Varios artistas lucían insignias con el lema "Fuera el ICE" y otros, como Eilish y Bad Bunny, no dejaron pasar la oportunidad de expresar su opinión respecto a las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos cuando recogieron sus premios.

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE, fuera. No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos estadounidenses", expuso el cantante puertorriqueño, mientras que el "que le den al ICE" de Eilish quedaba censurado en la retransmisión de la CBS.