Tráiler de Ahora los suegros son ellos, el regreso de Los padres de ella con Ariana Grande, Robert De Niro y Ben Stiller

Ariana Grande se une a Robert De Niro y Ben Stiller en el regreso de Los padres de ella, que ya tiene tráiler - PARAMOUNT

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de Ahora los suegros son ellos, el regreso de Los padres de ella, con Ariana Grande como nueva integrante de la familia. Robert De Niro y Ben Stiller retoman sus roles en esta nueva entrega de la franquicia, que llega a los cines el 27 de noviembre.

El avance arranca con Jack (De Niro) poniendo a prueba a Olivia (Grande) con un detector de mentiras. "Siempre analizo a los posibles nuevos miembros de la familia", le dice. Pero Greg (Stiller), que hace no tanto tuvo que someterse a un proceso similar, no parece fiarse de ella.

"Me preocupa Henry, es tan inocente... Y ella sabe manipular a la gente", le dice Greg a Jack. Según relata la propia Olivia, trabajó como negociadora de secuestros para el FBI, lo que despierta las sospechas de su futuro suegro.

Los padres de ella se estrenó en el 2000, alcanzando los 330 millones de dólares de recaudación en taquilla a nivel mundial. A esta primera entrega le siguieron dos secuelas: Los padres de él (2004), la más taquillera de la franquicia con más de 500 millones, y Ahora los padres son ellos (2010), que rebasó los 300 millones a nivel global.

Ahora los suegros son ellos está escrita y dirigida por John Hamburg, que ya trabajó como guionista en las tres películas anteriores de la franquicia. Completan el reparto, junto a De Niro, Stiller y Grande, Owen Wilson, Blythe Danner, Teri Polo, Skyler Gisondo, Beanie Feldstein y Eduardo Franco.