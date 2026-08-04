Ariana Grande explica su retirada de los escenarios: "No fue algo impulsivo. Hace falta poner límites" - CONTACTO
MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -
Ariana Grande se ha pronunciado acerca de su recién anunciado retiro temporal, que supondrá además su desvinculación del musical Sunday in the Park with George. La cantante y actriz ha asegurado que no ha sido una decisión tomada de forma impulsiva y ha desmentido que "la negatividad" le estuviera "arruinando las cosas", reiterando que "no es eso lo que está pasando" y que "muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo".
Durante el primero de los tres conciertos que tiene previstos en el United Center de Chicago, Grande se dirigió a los asistentes para abordar su retiro temporal tras concluir su gira Eternal Sunshine Tour. "A veces, cuando sale a la luz una noticia que no viene de mí directamente, las cosas pueden exagerarse un poco. Por eso quería dirigirme directamente a mis fans esta noche, porque os quiero mucho", comenzaba la artista.
"El anuncio que se hizo ayer no fue algo reactivo ni impulsivo. Es algo que había decidido planificar y que había preparado con discreción desde mucho tiempo, y es una decisión que tomé de forma meditada y con plena conciencia", aclara. Y quiero que sepáis que muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Quiero compartir esto porque he oído que mis fans estaban preocupados por que la negatividad me estuviera arruinando las cosas, pero tengo que decir que no podría ser más lo contrario", sentencia.
"Sinceramente, no es eso lo que está pasando. Y solo quiero dejarlo muy, muy claro: muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo", reitera. "Sí, hace falta poner límites. Los seres humanos a veces necesitamos un descanso. Y además, esta puede ser, y seguirá siendo, la mejor experiencia de mi vida profesional y creativa", asegura.
"Por muchos rumores que haya ahí fuera, nada podrá jamás distorsionar mi realidad ni resultarme más real o más intenso que este amor que compartimos", expresaba, dirigiéndose al público. "El resto de esa mierda no me corresponde a mí cargar con ella, así que no lo hago. Necesito salir ahí fuera y diferenciar eso de mi verdad para todos vosotros porque os quiero y esta gira ha sido la experiencia más sanadora, hermosa, enriquecedora, magnífica y especial de mi vida", concluye.
ARIANA GRANDE SE RETIRA TEMPORALMENTE Y CANCELA SU PROXIMO PROYECTO
Hace apenas un día, se emitía un comunicado anunciando que Grande se retiraría temporalmente del foco mediático una vez finalizada su gira eternal Sunshine Tour, que arrancaba hace tres meses. El escrito recalcaba el deseo de la artista de "tomarse un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, que le han supuesto un escrutinio público interminable y constante".
La noticia viene tras más de un año desde que la salud y el físico de Grande comenzaran a ser objeto de debate en internet, siendo su delgadez el principal foco de la conversación. Además, Grande recibía recientemente una nueva oleada de críticas y comentarios en relación con su aspecto físico en el videoclip de su nueva canción, petal.