Liam Gallagher se disculpa por un insulto racista poco antes de la gira de Oasis: "Perdón si ofendí a alguien"

MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

A apenas unos días de comenzar la gira que reúne de nuevo a los hermanos fundadores de Oasis en los escenarios, Liam Gallagher publicaba un insulto racista en sus redes sociales. Poco después, el cantante eliminaba el mensaje y se disculpaba por si había ofendido a alguien.

"Chinchong", escribió Gallagher en su cuenta de X, antes Twitter, el pasado martes. Tal y como señala The Independent, el término en cuestión es ampliamente reconocido como una imitación despectiva de los acentos asiáticos y fue muy usado en el marco de los discursos racistas durante la pandemia del Covid.

What did you mean by this? pic.twitter.com/Fhb7wVVVO2

"Liam, no puedes decir eso", le recriminó un fan al cantante, ante lo que este simplemente preguntó por qué. Cuando otro usuario de la red social respondió que eso era "racista", el artista se limitó a decirle que se comportara, esgrimiendo una respuesta igualmente concisa y despreocupada después de que un seguidor le avisara de que podía ser cancelado ese mismo día.

En todo caso, Gallagher acabó borrando el insulto y publicando una disculpa que algunos fans aceptaron (o incluso consideraron innecesaria) y otros tacharon de poco sincera. "Perdón si ofendí a alguien con mi tuit de antes, no fue intencional, saben que los quiero a todos y no discrimino. Paz y amor", escribió el cantante.

Sorry if I offended anyone with my tweet before it wasn’t intentional you know I love you all and I do not discriminate. peace and love LG x