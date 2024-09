Taylor Swift hace historia en los MTV VMAs 2024 y bate el récord de Beyoncé como artista más premiada

MADRID, 12 Sep. (CulturaOcio) -

Taylor Swift rompió varios récords la pasada noche al alzarse con siete galardones en los MTV Video Music Awards 2024, incluyendo el codiciado premio al vídeo del año por Fortnight con Post Malone. Así, la cantante empataba con Beyoncé como la artista que ha sumado más reconocimientos en la historia de estos premios, con un total de 30. Eso sí, cuatro de los galardones de Beyoncé fueron como parte del grupo Destiny's Child, así que con sus siete nuevos premios Swift se colocó como artista en solitario más galardonada con 30 reconocimientos frente a los 26 de Beyoncé.

Es el tercer año consecutivo que Swift se hace con el galardón al vídeo del año, la quinta vez que lo gana en total, con lo que se mantiene como la artista que más veces ha recibido este reconocimiento. En esta edición, el vídeo de Swift y Post Malone competía contra Ariana Grande por we can't be friends (wait for your love), Billie Eilish por LUNCH, Doja Cat por Paint The Town Red, Eminem por Houdini y SZA por Snooze.

Como directora de Fortnight, Swift también extendió su propio récord como la artista con más vídeos musicales capitaneados por ella misma premiados. "Dirigir este vídeo, montarlo y escribirlo ha sido la experiencia más maravillosa. Y eso se debe a todas las personas con las que tuve la oportunidad de hacerlo", expresó la cantante al recoger el premio, según recoge The Hollywood Reporter.

La estrella aprovechó para dar las gracias a su compañero Post Malone; Ethan Hawke y Josh Charles, que aparecieron en el vídeo; el director de fotografía Rodrigo Prieto y el diseñador de producción Ethan Tobman, remarcando que, a pesar de que parezca un vídeo triste, en realidad fue lo "más divertido de hacer".

Taylor Swift thanks her boyfriend Travis Kelce during her acceptance speech for video of the year at the 2024 #VMAs pic.twitter.com/7VbsBs1ohZ — The Hollywood Reporter (@THR) September 12, 2024

Swift dedicó también unas palabras a su novio, Travis Kelce, recordando cómo había estado apoyándola y animándola cada día. "Todo lo que toca este hombre se convierte en felicidad, diversión y magia, así que quiero darle las gracias por añadir eso a nuestro rodaje", expresó.

"A los fans, siempre intento encontrar la manera de daros las gracias por hacer de mi vida lo que es, por hacer de Eras Tour lo que ha llegado a ser, por hacer del The Tortured Poets Department lo que ha llegado a ser. A todos vosotros por hacerlo y por votar para este premio. ... Os lo agradezco muchísimo", añadió la cantante.

La estrella del pop no olvidó tampoco recordar a las víctimas del 11S en el aniversario de los atentados. "Chicos, quería decir que al despertar esta mañana en Nueva York el 11 de septiembre, he estado pensando en lo que pasó hace 23 años...", comenzó al recoger el premio con Post Malone a la mejor colaboración. "Todos los que perdieron a un ser querido y todos los que perdimos y eso es lo más importante de hoy, y todo lo que ocurra esta noche queda detrás de eso", remarcó.

Aparte de los mencionados premios a vídeo del año y mejor colaboración, Swift se hizo con los galardones a artista del año, mejor vídeo pop, mejor canción del verano, mejor dirección y mejor edición.