Taylor Swift, devastada tras el trágico ataque a niños en una clase sobre sus bailes y música

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

El pasado lunes 29 de julio en Southport, Reino Unido, nueve niños y dos adultos resultaron heridos y dos menores fallecieron tras ser apuñalados en una clase de baile temática sobre Taylor Swift. La artista, conmocionada, ha compartido un comunicado expresando su dolor y apoyo a las víctimas del ataque.

A través de Instagram, Swift ha publicado una historia donde asegura que "el horror del ataque de ayer en Southport no sale de mi cabeza y estoy completamente en shock". La policía de la ciudad ya ha detenido al presunto atacante, un joven de 17 años de origen Galés que fue visto por la zona con un cuchillo.

"La pérdida de vidas y de la inocencia, el horrendo trauma que se ha inflingido en todos los que estaban allí, las familias, los que primero actuaron. Solo eran niños pequeños los que estaban en esa clase de baile. No puedo encontrar siquiera las palabras para expresar mi apoyo a las familias", terminaba Swift así el comunicado.

Taylor Swift releases statement on yesterdays Southport attack

"The horror of yesterday's attack in Southport is washing over me continuously and I'm just completely in shock," she writes.



"The loss of life and innocence, and the horrendous trauma inflicted on everyone who was… pic.twitter.com/MnBVNguD3g