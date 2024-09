Lista completa de ganadores de los MTV VMAs 2024: De Taylor Swift a Katy Perry

MADRID, 12 Sep. (CulturaOcio) -

Taylor Swift ha hecho historia en los MTV Video Music Awards 2024 al conseguir 7 premios de los 12 a los que estaba nominada, entre ellos el Mejor Video del Año por tercer año consecutivo, acumulando un récord de 30 galardones superando así los 26 de Beyoncé en solitario y empatando con esta en el acumulado total, ya que la cantante de Halo o Single Ladys ganó cuatro premios como parte de Destiny's Child.

Un año más, estos prestigiosos premios musicales han vuelto a dejar imágenes grabadas en la retina de los fans. Taylor Swift fue galardonada con 7 premios: artista del año, mejor colaboración, mejor artista pop, mejor dirección, mejor edición, canción del año y, por tercer año consecutivo, vídeo del año, por Fortnight, su colaboración junto a Post Malone.

Una emocionante noche que comenzó con la actuación de Eminem, quien abrió el show entre aplausos para convertirse en el artista masculino que más premios ha ganado en solitario tras hacerse con el galardón a mejor vídeo de Hip-Hop, acumulando un total de 14 estatuillas. Otra de las grandes estrellas de la noche fue Katy Perry, quien, antes de recoger el prestigioso premio Video Vanguard Award por su trayectoria musical, interpretó un mix de sus grandes éxitos durante 10 minutos.

Una edición que contó con las actuaciones femeninas de Karol G, Camila Cabello, Sabrina Carpenter, Anitta, Halsey, LISA, GloRilla, Jessie Murph, Le Sserafim, Chappell Roan y la presentadora de los VMAs 2024 Megan Thee Stallion. Además, sobre el escenario también pasaron Rauw Alejandro, Lenny Kravitz, Shawn Mendes, Benson Boone, Teddy Swims y LL Cool J.

Esta es la lista completa de ganadores de los MTV Video Music Awards 2024:

ARTISTA DEL AÑO

Taylor Swift

VÍDEO DEL AÑO

Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight

CANCIÓN DEL AÑO

Sabrina Carpenter - Espresso

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

Chappell Roan

MEJOR ACTUACIÓN PUSH

Junio 2024: LE SSERAFIM - EASY

MEJOR COLABORACIÓN

Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight

MEJOR ARTISTA POP

Taylor Swift

MEJOR VÍDEO HIP-HOP

Eminem - Houdini

MEJOR VÍDEO R&B

SZA - Snooze

MEJOR VÍDEO ALTERNATIVO

Benson Boone - Beautiful Things

MEJOR VÍDEO ROCK

Lenny Kravitz - Human

MEJOR VÍDEO LATINO

Anitta - Mil Veces

MEJOR VÍDEO K-POP

LISA - Rockstar

MEJOR VÍDEO AFROBEAT

Tyla - Water

MEJOR VÍDEO CON MENSAJE POSITIVO

Billie Eilish - What Was I Made For (De la película de Barbie)

MEJOR DIRECCIÓN

Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight - Dirigido por Taylor Swift

MEJOR FOTOGRAFÍA

Ariana Grande - we can't be friends (wait for your love) - Director de Fotografía: Anatol Trofimov

MEJOR EDICIÓN

Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight - Montaje de Chancler Haynes

MEJOR COREOGRAFÍA

Dua Lipa - Houdini - Warner Records - Coreogreafía de Charm La'Donna

MEJOR EFECTOS ESPECIALES

Eminem - Houdini - Efectos visuales creados por Synapse Virtual Production, Louise Lee, Rich Lee, Metaphysic, Flawless Post

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

Megan Thee Stallion - BOA - Dirección de arte de Brittany Porter

VÍDEO DE TENDENCIA

Megan Thee Stallion ft. Yuki Chiba - Mamushi

GRUPO DEL AÑO

SEVENTEEN

CANCIÓN DEL VERANO

Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight

ACTUACION MÁS ICÓNICA DE LOS VMAS + VIDEO VANGUARD AWARD

Katy Perry - Roar