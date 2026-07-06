Bruce Springsteen: Hacer frente a Donald Trump es de "patriotas" - CONTACTO

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

Bruce Springsteen ha vuelto a posicionarse contra del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha explicado qué significa para él ser "patriota". Así, el artista ha asegurado que aboga por un "patriotismo crítico" en el que haya espacio para cuestionar los defectos de Estados Unidos y alentar al país a mejorar.

"Creo en el patriotismo crítico", afirmaba Springsteen en su especial en la PBS, la televisión pública de Estados Unidos, titulado Bruce Springsteen: Finding America in Song.

"Creo que esa es la definición de patriota: que amas tanto a tu país que estás dispuesto a mirarlo con claridad, reconocer sus defectos, alentarlo a ser un lugar mejor y creer que llevas en tu corazón al país que te espera", continuaba el cantante de Born in the U.S.A. o Streets of Philadelphia.

Springsteen ya ha cargado contra Trump en numerosas ocasiones. Recientemente, el artista concluía su gira Land of the Hope and Dreams, en la que interpretó varias canciones de protesta contra el gobierno de Estados Unidos y sus políticas migratorias.

Uno de estos temas fue Streets of Minneapolis, canción con la cual, además de rendir tributo a Renee Good y Alex Pretti, quienes fueron asesinados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el cantante alzaba su voz en señal de protesta contra lo que define como el "Estado del terror" que Trump y su "ejército privado" están imponiendo en la ciudad estadounidense.

TRUMP DIJO QUE SPRINGSTEEN SUFRE EL "SÍNDROME DE DELIRIO" CONTRA ÉL

Por su parte, el presidente de Estados Unidos ha arremetido contra Springsteen en más de una ocasión, llegando incluso a descalificarle e insultarle en Truth Social.

"Bruce Springsteen, un cantante malo y muy aburrido, que parece una ciruela pasa reseca que ha sufrido mucho a manos de un cirujano plástico realmente malo, padece desde hace tiempo un caso horrible e incurable del síndrome de delirio contra Trump, a veces denominado TDS", escribió Trump en su red social, calificando a Springsteen como "un perdedor total que vomita odio".

Trump ya ha aludido a esta inventada enfermedad en numerosas ocasiones. En diciembre del año pasado mencionaba este "síndrome de delirio" contra él como la causa indirecta de la trágica muerte del cineasta Rob Reiner y su mujer. Más recientemente, Trump publicaba un vídeo de sí mismo generado por inteligencia artificial en el que aparecía como un doctor que daba consejos para tratar esta "enfermedad" que, aseguraba, padecen actores como Edward Norton, Robert De Niro o Julia Roberts, entre otros.