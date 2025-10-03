Archivo - La canción con la que Taylor Swift homenajea a George Michael en The Life of a Showgirl: "Él habría pensado lo mismo" - CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

Desde que se diera a conocer la lista de canciones de The Life of a Showgirl, álbum que se ha lanzado este mismo viernes 3 de octubre, a muchos fans les llamó la atención el nombre del cuarto tema, 'Father Figure', el mismo que el del mítico éxito de George Michael de 1987. Ahora, los herederos del artista han confirmado una "interpolación" del tema en el disco de Taylor Swift.

"Nos encantó que Taylor Swift y su equipo se pusieran en contacto con nosotros a principios de este año para incorporar una interpolación de la clásica canción de George Michael 'Father Figure' en una nueva canción con el mismo título que aparecerá en su nuevo álbum", reza un comunicado publicado en las redes sociales del equipo del fallecido cantante y compositor británico.

"Cuando escuchamos la canción, no dudamos en aceptar esta colaboración entre dos grandes artistas, y sabemos que George habría pensado lo mismo. George Michael Entertainment le desea a Taylor mucho éxito con The Life of a Showgirl y Father Figure", continúa el mensaje, mientras que en la descripción de la publicación puede leerse un agradecimiento a la estrella del pop por "incluir a George en un momento tan especial".

Junto a 'Father Figure', completan la lista de canciones de The Life of a Showgirl 'The Fate of Ophelia', 'Elizabeth Taylor', 'Opalite', 'Eldest Daughter', 'Ruin the Friendship', 'Actually Romantic', 'Wi$h Li$t', 'Wood', 'Cancelled!', 'Honey' y 'The Life of a Showgirl', que cuenta con la colaboración de otra famosa artista, Sabrina Carpenter (quien ya fuera su telonera en The Eras Tour).

Por otro lado, Swift ha aprovechado la ocasión para regresar a las salas de cine con una fiesta especial de lanzamiento del álbum, que se proyecta en cines este fin de semana e incluye el videoclip de 'The Fate of Ophelia', contenido detrás de escenas del rodaje del mismo, vídeos nuevos con las letras de las canciones y reflexiones inéditas de la propia artista.