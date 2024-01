El Pentágono desmiente una teoría de la conspiración sobre Taylor Swift

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Taylor Swift es una de las artistas más influyentes y ha usado su relevancia para animar a los más jóvenes a votar. La artista, que es abiertamente demócrata y reveló en 2020 que había votado a Joe Biden, ha sido acusada por Fox News de ser un "activo del Gobierno", teoría que El Pentágono ha desmentido.

Fue el presentador de Fox Jesse Watters quien lanzó esta teoría. "Hace unos cuatro años, la unidad de operaciones psicológicas del Pentágono surgió y convirtió a Taylor Swift en un activo", esgrimió. "Es real. La unidad de operaciones psicológicas del Pentágono propuso a la OTAN convertir a Taylor Swift en un activo para combatir la desinformación online", añadió.

FOX incluso contó con Stuart Kaplan, exagente del FBI, para comentar esta teoría. "La administración tiene lo que ellos consideran un equipo de gestión de percepción, son profesionales que salen a identificar a aquellas personas que pueden pasar desapercibidas, ya sea con conocimiento o sin conocimiento, para hacer este tipo de campañas", argumentó. "Ahora bien, es posible que Taylor Swift realmente no sepa que la están utilizando de manera encubierta para influir en los votantes", matizó.

En respuesta, la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, emitió un comunicado desmontando dicha hipótesis. "En cuanto a esta teoría de la conspiración, vamos a deshacernos de ella", señaló.

Estas acusaciones surgen a raíz de que Swift compartiera en sus redes sociales un enlace a Vote.org, una organización sin ánimo de lucro que proporciona información a los votantes. La CEO de esta organización, Andrea Hailey, también se ha pronunciado al respecto.

Hi, CEO of https://t.co/ZNJINfoVeQ here. Our partnership with @taylorswift13 is helping all Americans make their voices heard at the ballot box.

Not a psy-op or a Pentagon asset. Just the biggest nonpartisan platform in America helping young people register & cast their vote. https://t.co/dsQ42aDNuf