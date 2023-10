Taylor Swift y Kendrick Lamar en la nueva versión de Bad Blood: "Una de las experiencias más inspiradoras de mi vida"

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Taylor Swift acaba de lanzar 1989 (Taylor's Version). Muchos fans lamentaban la posibilidad de que no incluyera Bad Blood de Kendrick Lamar, pero la cantante ha anunciado la llegada de la edición deluxe del disco con la incorporación del remix.

"Ver a Kendrick Lamar crear y grabar sus versos en el remix de Bad Blood fue una de las experiencias más inspiradoras de mi vida. Todavía recuerdo esta colaboración con mucho orgullo y gratitud, por la forma en que Kendrick elevó la canción y la forma en que trata a todos los que lo rodean. Cada vez que la multitud en The Eras Tour cantaba su frase 'you forgive, you forget, but you never let it* go!', yo sonreía. El hecho de que Kendrick volviera a grabar Bad Blood para que yo pudiera reclamar y ser dueña de este trabajo del que estoy tan orgullosa es surrealista y desconcertante para mí", tuiteó la estrella.

1989 (Taylor's Version) es el último lanzamiento de la serie de regrabaciones de Swift para poder poseer completamente sus temas. La versión regrabada de 1989 también incluye cinco temas de From the Vault: Slut!, Say Don't Go, Now That We Don't Talk, Suburban Legends y Is It Over Now?.

Además de lanzar este nuevo disco, Taylor Swift está inmersa en su Eras Tour. La gira mundial tendrá parada en Madrid el 30 de mayo de 2024. Por si esto fuera poco, el tour ha dado el salto a la gran pantalla con una película, Taylor Swift: The Eras Tour, que hasta la fecha ha recaudado 178,7 millones de dólares a nivel mundial.