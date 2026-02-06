Kid Rock, la alternativa MAGA de Trump a Bad Bunny en la Super Bowl

Kid Rock y The All American Halftime Show, la alternativa MAGA a Bad Bunny en la Super Bowl - CONTACTO

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

Bad Bunny será la estrella musical que actúe este domingo 8 de febrero (la madrugada del lunes en España) durante descanso en la Super Bowl XL. En paralelo, Turning Point USA, organización estadounidense del universo MAGA que promulga los valores conservadores y el trumpismo, celebrará The All American Halftime Show, un espectáculo alternativo que tendrá a Kid Rock como cabeza de cartel para intentar ensombrecer la actuación del artista puertorriqueño.

"Estamos abordando este espectáculo como David contra Goliat", expresó Kid Rock en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter sobre su actuación alternativa al gran partido que enfrentará a los Seattle Seahawks y a los New England Patriots. "Competir con la máquina del fútbol profesional y una superestrella del pop global es casi imposible... ¿o no?", añadió el artista, cabeza de cartel de The All American Halftime Show.

Además de la actuación de Kid Rock, quien ya se había mostrado anteriormente muy afín a Trump, el espectáculo también incluirá las actuaciones musicales de Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett. El evento se retransmitirá a través de las redes sociales de Turning Point USA, así como también en NTD.com y OAN News, entre otros.

Turning Point USA, organización cofundada por el activista estadounidense Charlie Kirk, quien murió el pasado 10 de septiembre tras recibir un disparo en el cuello durante un acto en la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Orem, ya anunció el pasado otoño que tenía intención de organizar su propio espectáculo durante el descanso de la Super Bowl.

La idea surgió después de las reacciones negativas desde los sectores conservadores por escoger a Bad Bunny como estrella para la emblemática actuación musical de este año durante el descanso de la Super Bowl.

De hecho, la elección del puertorriqueño como artista del descanso de la Super Bowl 2026 fue criticada por los entornos ultraconservadores del movimiento MAGA e incluso por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó en Newsmax que la apuesta por el cantante latino era "absolutamente ridícula". No obstante, cabe recordar que Bad Bunny, que, además, es ciudadano estadounidense, no ha dudado en hablar en contra de las políticas migratorias de Trump, criticando públicamente las acciones del ICE.

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE, fuera. No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres; somos humanos y somos estadounidenses", expuso el artista durante la gala de los Grammy, al recoger su premio a mejor álbum de música urbana.

Por otra parte, Bad Bunny también se ha pronunciado recientemente sobre su actuación en la Super Bowl. "No quiero desvelar nada. Va a ser divertido, va a ser una fiesta. Va a ser fácil, y la gente solo tendrá que preocuparse por bailar", se limitó a señalar en rueda de prensa el cantante tras bromear recientemente con que los espectadores tenían cuatro meses para aprender español.

"No tienen que saber español, solo tienen que saber bailar. Pero creo que hay un baile mejor... el que sale del corazón, el baile del latido del corazón. Eso es lo único de lo que tienen que preocuparse. Y divertirse, disfrutar", añadió.