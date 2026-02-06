Bad Bunny ningunea los ataques racistas antes de la Super Bowl: "No tienen que saber español, solo bailar"

February 1, 2026, Los Angeles, California, USA: Bad Bunny on the red carpet of the 68th Annual Grammy Awards on Sunday February 1, 2026 at Crypto.com Arena in Los Angeles, California. JAVIER ROJAS/PI,Image: 1071374058, License: Rights-managed, Restriction - Javier Rojas / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

Este domingo 8 de febrero (la madrugada del lunes en España) tendrá lugar la Super Bowl XL, que este año enfrentará a los Seattle Seahawks y los New England Patriots y contará con Bad Bunny como estrella del espectáculo del descanso. El pasado octubre, el artista puertorriqueño, cuya elección causó controversia entre algunos sectores conservadores, bromeó con que los espectadores tenían cuatro meses para aprender español. Ahora, ha aclarado por qué eso no será necesario.

"No quiero desvelar nada", dijo sobre su actuación en el evento deportivo, durante la rueda de prensa. "Va a ser divertido, va a ser una fiesta. Va a ser fácil, y la gente solo tendrá que preocuparse por bailar", se limitó a señalar el cantante, según recoge Deadline.

"Sé que dije que tenían cuatro meses para aprender español, pero ni siquiera tienen que aprender español. Solo tienen que aprender a bailar", añadió Bad Bunny, recordando sus anteriores palabras y queriendo remarcar lo verdaderamente importante del espectáculo. "Pero creo que hay un baile mejor... el que sale del corazón, el baile del latido del corazón. Eso es lo único de lo que tienen que preocuparse. Y divertirse, disfrutar", aseguró.

Aunque sin citar directamente la controversia que siguió a su elección como artista del descanso de la Super Bowl 2026, que fue criticada por los entornos ultraconservadores del movimento MAGA e incluso por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cantante ofreció así la respuesta perfecta a sus detractores.

"No deberían permitirse canciones que no estén en inglés en uno de los eventos televisivos de mayor audiencia del año en Estados Unidos", expuso Danica Patrick cuando se dio a conocer la noticia. Por su parte, Trump expresó en Newsmax que la elección del cantante era "absolutamente ridícula".

Cabe recordar que Bad Bunny no ha dudado en hablar en contra de las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, criticando públicamente las acciones del ICE. "Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE, fuera. No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres; somos humanos y somos estadounidenses", manifestó el artista en la gala de los Grammy, al recoger su premio a mejor álbum de música urbana.

Aparte de tranquilizar a los espectadores de la Super Bowl sobre el tema de aprender español, en la rueda de prensa de este jueves el cantante reveló que no tenía previsto actuar en el evento deportivo, sino que "solo buscaba conectar con mis raíces, con la gente más que nunca, conectar conmigo mismo, con mi historia, con mi cultura, y lo hice de una manera muy honesta".

Pero, puesto que "el mundo realmente quería" que mostrase su talento, se dio cuenta de que debía ir y "mostrar un poco de amor al mundo, a Latinoamérica, y aprovechar la oportunidad de llevar el sentimiento que puse en ese álbum a uno de los escenarios más grandes del mundo".

Hablando del éxito de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el artista expuso que este solo "confirmaba" que la gente debía "estar siempre orgullosa de quién es y sentirse cómoda siendo ella misma". "Siéntete orgulloso de tu historia, de dónde vienes, pero no dejes que eso te limite. Sé de dónde vengo, pero también sé adónde puedo llegar", reivindicó.