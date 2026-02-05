Los tráiler de la Super Bowl 2026 y cuánto cuestan: De The Mandalorian y Grogu a Scream 7

Los tráiler de la Super Bowl 2026: De The Mandalorian y Grogu a Scream 7 - DISNEY/PARAMOUNT/UNIVERSAL

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

La Super Bowl XL, que este año enfrentará a los Seattle Seahawks y los New England Patriots, tendrá lugar en la noche del domingo 8 de febrero (la madrugada del lunes en España) en el Levi's Stadium de Santa Clara (California). Como es habitual, los estudios de cine y plataformas de streaming aprovecharán la multimillonaria audiencia del gran evento deportivo para mostrar nuevos adelantos de sus proyectos más esperados, si bien este año tendrán que pagar un precio especialmente alto por ello.

Así, según señala Deadline, el precio de un anuncio en la Super Bowl de este año ha alcanzado un récord de 10 millones de dólares por un anuncio de 30 segundos, frente a los 8 millones de la edición anterior por un anuncio de 30 segundos. En todo caso, los grandes estudios bien pueden permitírselo y este domingo se esperan tráileres de anunciantes habituales como Disney, Paramount y Universal, y uno no tan habitual como Lionsgate, que este 2026 estrena el biopic de Michael Jackson.

Hace apenas unos días se lanzó el tráiler de Michael y parece probable que, de cara a su llegada a las salas el próximo 24 de abril, un nuevo adelanto vea la luz en la Super Bowl. De acuerdo al medio estadounidense, Paramount aprovechará la ocasión para promocionar Scream 7 ante su inminente estreno, el 27 de febrero.

Por su lado, Disney no pondrá el foco sobre la que es una de las cintas más esperadas del año, Vengadores: Doomsday (y Sony estará ausente del evento, con lo que tampoco es de esperar un adelanto de Spider Man: Bran New Day), sino que se centrará en filmes de Pixar y Lucasfilm. De esta manera, se prevén anuncios de Hoppers, que se estrena el 6 de marzo; Toy Story 5, que llega a la gran pantalla el 19 de junio y The Mandalorian y Grogu, que aterriza el 22 de mayo y supone el regreso a los cines de Star Wars tras casi siete años de ausencia.

En cuanto a Universal, parece que apostará por lo nuevo de Steven Spielberg, El día de la revelación, una cinta de extraterrestres que cuenta en su reparto con Emily Blunt y Josh O'Connor y cuyo estreno está previsto para el 12 de junio. Además, dos películas de animación de Illumination podrían tener su propio espacio en el evento deportivo, con tráileres de Super Mario Galaxy: La película que llega a los cines el 1 de abril y tratará de imitar el éxito de su predecesora y la tercera entrega de Los Minions, que aterrizará en salas el 1 de julio.