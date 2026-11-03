Archivo - Guerra abierta por el legado de Michael Jackson: Paris Jackson reclama 600 millones del patrimonio de su padre - CRASH / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Paris Jackson, hija de Michael Jackson, ha solicitado ante un tribunal de sucesiones de Los Ángeles que ordene la distribución de 600 millones de dólares del patrimonio de su padre al Michael Jackson Family Trust. La heredera del rey del pop alega que tanto ella como sus hermanos llevan más de 17 años esperando percibir dichos ingresos.

Según figura en el escrito, la intención del artista era que sus hijos Paris, Prince y Bigi recibieran "ingresos del fideicomiso al cumplir cada uno de ellos los veintiún años", tal y como recoge el medio The Wrap. Sin embargo, el documento destaca que "esas fechas ya han pasado hace mucho tiempo" y que "más de 17 años después de su fallecimiento, el fideicomiso familiar [el Michael Jackson Family Trust] sigue sin recibir fondos".

"En 2011, los albaceas informaron al tribunal de que 'están contemplando y tienen la intención de presentar una solicitud separada de distribución preliminar'. Quince años después, los beneficiarios de Michael siguen esperando", incide el escrito, en el que Paris Jackson sostiene que el patrimonio "es testimonio del talento singular y la increíble ética de trabajo de su padre".

"Dicho esto, las aportaciones de los albaceas a la liquidez del patrimonio, incluida la reestructuración de la deuda, determinados proyectos de entretenimiento de alto riesgo y, principalmente, la venta de activos, han generado cantidades considerables de efectivo. Sin embargo, los albaceas nunca han presentado ante el tribunal ningún plan para financiar el Michael Jackson Family Trust. Esto tiene que cambiar", continúa.

"Michael también tenía la intención de que cada hermano comenzara a recibir distribuciones directas del capital del fideicomiso al cumplir los treinta años", reza el documento. "Esa fecha clave se acerca rápidamente. Prince cumplirá 30 años dentro de cuatro meses, Paris cumplirá 29 en abril y Bigi cumplirá 25 en febrero", continúa.

Paris Jackson y su equipo argumentan que el patrimonio de su padre ha continuado generando una cantidad significativa de dinero tras su fallecimiento en 2009 gracias a diversos acuerdos comerciales. Estos incluyen la venta de su participación en EMI Music Publishing, la venta del rancho Neverland y un acuerdo con Sony relativo a los activos musicales y de propiedad intelectual del artista.

LA RESPUESTA DE LOS ADMINISTRADORES DEL PATRIMONIO DE MICHAEL JACKSON

En respuesta a la demanda, los administradores del patrimonio de Michael Jackson han declarado a la revista People que no pueden financiar los fideicomisos hasta que se resuelvan otros asuntos legales, incluido el litigio con el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés), que reclamaba 700 millones de dólares en concepto de impuestos y sanciones al patrimonio.

Los administradores aseguraban que, pese a que lograron "obtener una resolución para reducir significativamente esa cantidad, el asunto no se ha zanjado y aún podría cambiar". Además, califican de "pura invención" la acusación de que estaba reteniendo o reduciendo los pagos a los beneficiarios de Jackson y aseguran que el testamento del cantante establece que "ninguno de sus hijos recibirá una distribución hasta que alcancen los treinta años".

Por su parte el escrito emitido por Paris Jackson sostiene que "incluso teniendo en cuenta las posibles obligaciones, el patrimonio cuenta con aproximadamente 600 millones de dólares en efectivo distribuible, sin mencionar el efectivo que pueda haber a nivel de la entidad", es decir, que contarían con la liquidez suficiente para financiar el fideicomiso.