Grammy 2025: De la derrota de Taylor Swift al triunfo de Beyoncé, los momentos más destacados de la gala

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

Celebrada este domingo 2 de febrero (la madrugada del lunes 3 en España) en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, la 67.ª edición de los premios Grammy no ha estado exenta de momentos memorables. Desde triunfos históricos hasta declaraciones políticas, pasando por tributos tras los incendios de Los Ángeles y actuaciones inesperadas, el evento ha dejado varias escenas para el recuerdo.

La gala, en la que un año más la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias de Estados Unidos galardonaba a los mejores artistas, fue conducida por quinto año consecutivo por el cómico Trevor Noah e incluyó actuaciones en directo como las de Sabrina Carpenter, Shakira, Billie Eilish, Chappell Roan, Charli XCX, Benson Boone, Doechii, RAYE y Teddy Swims, además de una sorpresa de The Weeknd.

Entre los cantantes que más nominaciones acumulaban esta edición se encontraban Beyoncé, que como candidata a once estatuillas (de las que finalmente solo se alzaría con tres) se convertía en la artista más nominada de la historia de los premios (ahora también la más galardonada), Taylor Swift, que a pesar de optar a seis premios terminaba la gala con las manos vacías.

PRIMER ÁLBUM DEL AÑO PARA BEYONCÉ

La pasada noche Beyoncé se alzaba con tres galardones: mejor actuación dúo, álbum de música country y álbum del año, premio este último con el que se hacía por primera vez en su carrera. Así, su disco Cowboy Carter se coronaba por encima de sus competidores, New Blue Sun de André 3000, Short n' Sweet de Sabrina Carpenter, Brat de Charli XCX, Djesse Vol. 4 de Jacob Collier, Hit Me Hard and Soft Álbum musical de Billie Eilish, The Rise and Fall of a Midwest Princess de Chappell Roan y The Tortured Poets Department de Taylor Swift.

KENDRICK LAMAR ARRASA EN TODAS SUS CATEGORÍAS

Otro de los artistas más nominados de la edición, Kendrick Lamar, se alzaba con todos los galardones a los que optaba, es decir, mejor canción, grabación del año, mejor video musical, canción de rap y actuación de rap por el tema Not like us.

TAYLOR SWIFT SE MARCHA CON LAS MANOS VACÍAS

Tras triunfar en los Grammy 2024, Taylor Swift se ha ido de esta edición con las manos vacías. La artista optaba a seis galardones: álbum del año, grabación del año, disco del año, interpretación pop en dúo o grupo, álbum de pop vocal y vídeo musical pero no se hacía con ninguno.

EL TRIBUTO DE LADY GAGA Y BRUNO MARS A LOS ÁNGELES

Tras la proyección de un vídeo que mostraba los estragos causados por los incendios forestales de Los Ángeles, Lady Gaga y Bruno Mars rindieron homenaje a la ciudad interpretando California Dreamin.

LA ACTUACIÓN SORPRESA DE THE WEEKND

Entre las actuaciones en directo que incluyó la ceremonia, sin duda la más inesperada fue la de The Weeknd, teniendo en cuenta que el cantante había anunciado años atrás su intención de boicotear los premios, al sentir que tanto su álbum After Hours como su tema Blinding Lights habían sido desairados.

LAS MENCIONES A LAS POLÍTICAS DE TRUMP

Como no podía ser de otra manera, la primera gran entrega de premios tras la investidura de Donald Trump no ha estado exenta de menciones a las polémicas medidas del ahora presidente de Estados Unidos. Así, Lady Gaga habló en favor de las personas transexuales (Trump ha proclamado que solo se reconocerán dos sexos) y Shakira dedicaba unas palabras a sus "hermanos y hermanas inmigrantes" tras las deportaciones masivas.

EL VESTIDO SIN CENSURA DE BIANCA CENSORI

Lejos del anuncio de los ganadores, las actuaciones y los discursos, uno de los momentos más sonados de la gala fue protagonizado por Kanye West y su mujer, Bianca Censori, en la alfombra roja. Y es que Censori apareció envuelta en un abrigo de piel (no está claro si real o de imitación), revelando después un vestido extremadamente corto, de malla y aparentemente sin llevar ropa interior.