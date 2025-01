Disney quiere a Taylor Swift como Rapunzel en el remake de Enredados

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

Disney ya ha elegido a la protagonista del remake en imagen real de Enredados, cinta de animación estrenada en 2010 que reimaginaba el clásico cuento de Rapunzel. Y se trata ni más ni menos que la actual reina del pop, Taylor Swift, que tras varios papeles, tendría al fin su primer personaje protagonista en la gran pantalla.

Según publicaba MyTimeToShineHello en su perfil de X, la ganadora de catorce premios Grammy sería una de las opciones que Disney está barajando para protagonizar el la nueva versión de Enredados. Cabe destacar que otros rumores sugieren que Florence Pugh sería la también otra de las principales candidatas a interpretar a Rapunzel.

Ante las críticas de rumores infundados, la Insider se defendió diciendo que la información procedía de la misma fuente que desveló otros fichajes ya confirmados como el de Uma Thurman para la precuela de Dexter, Dexter: Resurrection y de Matthias Schoenaerts para Supergirl: Woman of Tomorrow. Sea como sea, ni Disney, ni Swift se han pronunciado al respecto.

Can’t believe this needs to be said, but this isn’t bait—this is from a casting sheet. That’s how I got these two casting scoops out before the trades:https://t.co/y0xJlSDuYzhttps://t.co/IOgq0Q0r2a