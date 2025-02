Grammy 2025: Tras su desnudo Bianca Censori y Kanye West fueron expulsados de la gala

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

Kanye West y Bianca Censori fueron expulsados de la gala de los Grammy después de hacer su impactante paso por la alfombra roja. Allí la pareja de la estrella del rap estadounidense desató un gran revuelo tras posar ante los medios con un vestido totalmente transparente y sin ropa interior.

Según revela una información publicada por Page Six, una fuente que presenció los hechos afirmó que varios agentes de Policía acompañaron a la pareja fuera del evento por razones de seguridad después de que desataran la polémica tras "el momento loco" que protagonizaron en la alfombra roja con el atuendo de Censori... o mejor dicho, la ausencia del mismo.

Y es que la exarquitecta lució un vestido completamente transparente con tacones transparentes y sin joyas. Acompañada en todo momento de West, que lucía todo de negro, Censori llegó envuelta en un abrigo de piel negro de gran tamaño, del que se deshizo inmediatamente mientras se hacían las fotos.

Por contra otras fuentes aseguran, por contra, que la pareja se fue por su propia voluntad. "Pasó por la alfombra roja y luego se metió en su coche y se fue", dice. West y Censori, que se casaron en 2022, fueron fotografiados saliendo del Crypto.com Arena y subiendo a un coche cromado plateado.

Estas fuentes señalan que su aparición "fue un intento de replicar la portada del álbum 'Vultures 1'" de Kanye West que mostraba a Censori de pie y de espaldas con nada más que botas hasta los muslos y un pequeño trozo de tela cubriéndole el trasero. Una segunda fuente dice, sin embargo, que la pareja se fue por decisión propia.

En todo caso, la irrupción de Bianca Censori y Kanye West hizo temblar la alfombra roja de los Grammy, unos premios a los que el artista llevaba sin acudir más de una década y en los que estaba nominado la mejor canción de rap por su colaboración con Ty Dolla $ign, Carnival. Finalmente el gramófono dorado, un premio que West ya ha ganado en 24 ocasiones, fue a parar a Not Like Us, del gran triunfador de la noche, Kendrick Lamar.