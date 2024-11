Billie Eilish carga contra Trump: "Alguien que odia profundamente a las mujeres va a ser presidente"

MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

La victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos generó numerosas reacciones en Hollywood, y celebridades como Cardi B, Christina Applegate o John Cusack se pronunciaron contra el político. La última en hacerlo ha sido Billie Eilish, que ha cargado contra el presidente electo durante un concierto.

Eilish actuó el 6 de noviembre en Nashville y confesó que "realmente no podía imaginar hacer un concierto en este día" a la luz de los resultados electorales. "Cuanto más avanzaba el día, más o menos tenía la sensación de que es un gran privilegio poder hacer esto con vosotros y que tengamos esto en un momento como este", añadió.

“Billie Eillish”



Porque la cantante criticó a Trump en su último show: “Alguien que odia profundamente a las mujeres va a ser presidente de los Estados Unidos". pic.twitter.com/xBCVrOBVpA — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 7, 2024

La intérprete aprovechó para dedicar su canción TV a las mujeres del público y habló sobre su propia experiencia como víctima de abuso. "Quiero que sepáis que estáis a salvo conmigo y que estáis protegidos aquí", dijo. "Y la canción que estamos a punto de cantar es sobre el abuso que existe en este mundo hacia las mujeres, muchas de las experiencias por las que he pasado yo y las personas que conozco. A decir verdad, nunca he conocido a una sola mujer que no tenga una historia de abuso. Ni una", denunció.

"Yo misma he pasado por esto y se han aprovechado de mí. Sobrepasaron mis límites. Ahora una persona que es, digamos, un depredador convicto, alguien que odia a las mujeres profundamente, está a punto de ser presidente de Estados Unidos. Esta canción es para todas las mujeres. Os amo, os apoyo", afirmó.

Además de haberse pronunciado en su concierto, Eilish también compartió su opinión sobre la reelección de Trump en Instagram. "Es una guerra contra las mujeres", aseguró en una historia en la red social.