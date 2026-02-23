Escucha Save The Day, el tema de SZA para Hoppers, la nueva película de Pixar - CONTACTO/DISNEY

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

El próximo 6 de marzo llega a los cines Hoppers, la nueva película de Pixar, que cuenta con el creador de la serie Somos osos, Daniel Chong, como director. Para ir calentando motores, la cinta ha lanzado su canción Save The Day, interpretada y compuesta por SZA, artista ganadora de siete premios Grammy.

"La música de SZA me salvó durante la creación de esta película. Fue un salvavidas durante el estrés del proceso de rodaje, una voz que me reconfortó e inspiró durante todo el proceso", rememora Chong en declaraciones proporcionadas por Pixar. "Me pareció perfecto contar con una canción original de SZA, que ella le diera voz a la película y a sus temas", afirma el director.

"Cuando escuchamos la canción por primera vez, algunos de nosotros lloramos. SZA capturó a la perfección el corazón de nuestra protagonista, Mabel", aseguró el cineasta, describiendo la canción como "un viaje emocional a través de las convicciones de Mabel" y "un himno para toda una generación que busca una vía para cambiar el mundo".

Save The Day está compuesta por SZA junto a Ben Lovett y Rob Bisel. La banda sonora completa de Hoppers, que saldrá a la luz el 6 de marzo, coincidiendo con el estreno de la película, corre a cargo de Mark Mothersbaugh. El artista ha colaborado en numerosas ocasiones con el cineasta Wes Anderon, componiendo la música de películas como Life Aquatic, Academia Rushore o Los Tenenbaums. Una familia de genios, entre otras.

A lo largo de su carrera, SZA ha acumulado siete premios Grammy. El más reciente lo recibió en la gala celebrada el pasado 2 de febrero, donde la colaboración entre la artista y Kendrick Lamar, Luther, fue premiada como grabación del año.

"Hoppers presenta a Mabel, una amante de los animales que aprovecha la oportunidad de utilizar una nueva tecnología para "saltar" su conciencia a un castor robótico y comunicarse directamente con los animales. Gracias a esta tecnología, Mabel descubre misterios del mundo animal que superan todo lo que podría haber imaginado", reza la sinopsis de la película.