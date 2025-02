Kendrick Lamar incendia la Super Bowl 2025 con Selena Williams y SZA dardos contra Drake

MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

Como cada los años, la actuación en el descanso de la Super Bowl es uno de los grandes atractivos del gran evento deportivo en Estados Unidos. Este año el protagonista del show fue Kendrick Lamar. El rapero ganador del Grammy interpretó algunos de sus grandes himnos como Squabble up, HUMBLE, Luther y Not Like Us, la polémica canción en la que insulta a Drake, en un espectáculo en el que contó con la presencia de Selena Williams, SZA o Samuel L. Jackson.

Madonna en 2012, Beyoncé en 2013, Katy Perry en 2015, Coldplay en 2016, Lady Gaga en 2017, Justin Timberlake en 2018, Jennifer Lopez y Shakira en 2020 o Rihanna en 2023 son algunas actuaciones más emblemáticas en el descanso de la final del fútbol américano. Aunque sin duda alguna ninguna fue tan recordada y desató tanta polémica como aquella del 1 de febrero de 2004 en la que Justin Timberlake dejó al descubierto el pezón de Janet Jackson.

En esta edición, que enfrentó a los Kansas City Chiefs con los Philadelphia Eagles, que fueron quienes finalmente se llevaron el trofeo a casa, la actuación de Kendrick Lamar comenzó con la presentación de Samuel L. Jackson. El protagonista de Pulp Fiction y estrella de sagas como Star Wars o el Universo Cinematográfico Marvel apareció vestido con un traje inspirado en el Tío Sam, diciendo: "Aquí está vuestro Tío Sam y este es el gran juego americano".

Arrancó entonces un juego de luces en el público del estadio que decían "Start Here" (luego se rezaría "Game Over" al final) y el rapero de Compton interpretó a continuación una mezcla de 13 minutos de algunos de sus mayores éxitos, como Squabble up, HUMBLE, GNX, tv off y, por supuesto, el tema más esperado y polémico, Not Like Us, la canción dedicada a su archienemigo Drake.

Kendrick Lamar mocks Drake’s lawsuit over Not Like Us at the Super Bowl 👀🏈



— “I want to perform their favorite song, but you know they love to sue.” 🎤 pic.twitter.com/4nZ1HWfSST — The Slice Magazine (@slicemagazine) February 10, 2025

"Quiero interpretar vuestra canción favorita, pero ya sabéis que les encanta demandar", afirmó durante el show Lamar en referencia a la demanda por difamación presentada por Drake. De hecho, en otro palo para su rival, en un momento de la canción se pudo ver fugazmente bailando sobre el escenario a la exestrella de tenis Serena Williams, que se rumoreó fue pareja de Drake años atrás.

Luego decidió bajar un poco el ritmo cuando SZA, vestida de rojo, se unió a él en el escenario. Ambos interpretaron juntos Luther y All the Stars y Lamar cerró su actuación con su canción tv off, que contó con la presencia de del productor y DJ Mustard.

SZA and Kendrick Lamar take the stage to perform their song 'Luther' during the #SuperBowlLIX halftime show. pic.twitter.com/TEQD9RLbg0 — TheWrap (@TheWrap) February 10, 2025