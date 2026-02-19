Tráiler de Toy Story 5: Woody y Buzz Lightyear se reencuentran para luchar contra una tablet - NETFLIX

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

El 19 de junio llegará a los cines la quinta entrega de Toy Story. De cara a su estreno, Pixar ha lanzado un divertido y tierno tráiler en el que Woody y Buzz Lightyear se reencuentran y los juguetes compiten por la atención de Bonnie contra una tablet.

"Yo os declaro marido y cuchiller", dice Bonnie soñando con que Jesse la vaquera casa a Forky, el tenedor, con un personaje que ha diseñado gracias a su desbordante imaginación, al inicio del adelanto. Instantes después su madre la llama para avisarle de que ha llegado un paquete en cuyo interior se encuentra una tablet para ella: Lilypad.

"Gracias, gracias", dice Bonnie, mientras se pone a jugar con su nuevo dispositivo de entretenimiento al tiempo que los juguetes no dan crédito. "La extinción otra vez no", dice angustiado Rex. Seguidamente, una escena muestra a Jesse diciéndole a la tablet que tanto ella como el resto de sus compañeros llevan trabajando desde el verano para que la pequeña haga amigos y no le están poniendo fáciles las cosas.

"De repente llegas tu y... No me estás escuchando"; le reprocha Jessie. "Te lo traduzco al inglés, mira, y ahora en español", le responde con amabilidad la tablet. Instantes después, la vaquera de juguete recurre a Woody, que cada vez encuentra más juguetes abandonados a causa de la tecnología. Es entonces cuando se produce el regreso de Woody, quien había decidido abandonar la pandilla y empezar a ayudar a los juguetes perdidos al final de Toy Story 4,

"Alto. ¿Quién anda ahí?", pregunta Buzz. "Eh, eh, oye, vengo en son de paz", le responde Woody, antes de darse un emotivo abrazo. "¿Qué eres, un anciano de juguete? Bonnie necesita ayuda de alguien que sea de su mismo siglo", le suelta Lilypad al vaquero de juguete mientras se ríe y le enseña sus habilidades.

Pero ni Buzz, Woody ni el resto de los juguetes están dispuestos a que Lilypad los remplace y competirán por la atención de Bonnie. "Nuestra misión en este planeta es hacer felices a los niños", afirma Lightyear en una emotiva escena mientras suena la mítica canción de Toy Story, Hay un amigo en ti.

"Los juguetes están de vuelta. Esta vez, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a Lilypad , una nueva tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. ¿Volverá a ser lo mismo la hora de jugar?", reza la sinopsis del filme.

El oscarizado Andrew Stanton (Wall-E, Buscando a Nemo) codirige junto Kenna Harris (Ciao Alberto) Toy Story 5. Lindsey Collins es quien produce la película.