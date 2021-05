Los Mitchell contra las máquinas: 10 curiosidades de la genial película que arrasa en Netflix

MADRID, 10 May. (CulturaOcio) -

Los Mitchell contra las máquinas llegó a Netflix el 30 de abril, convirtiéndose en la película de animación más vista de la plataforma. La cinta dirigida por Michael Rianda y Jeff Rowe cuenta con el sello de Phil Lord y Chris Miller, productores de Spider-Man: Un nuevo universo y directores de La LEGO película.

"Un apocalipsis robótico pone freno a su viaje por carretera a través del país. Ahora, el futuro de la humanidad depende de los Mitchell: la familia más rarita del mundo", reza la sinopsis del filme cuya producción esconde algunas anécdotas y datos curiosos que merece la pena repasar.

Michael Rianda y Jeff Rowe fueron contratados para escribir y codirigir la producción. La filmografía de Rianda incluye el éxito de culto Gravity Falls. Rowe también trabajó en la mencionada serie, además de haber ejercido como guionista de (Des)encanto.

Phil Lord y Christopher Miller son dos de los nombres más destacados en el mundo de la animación. Su primer gran éxito fue Lluvia de albóndigas y posteriormente destacaron como directores de La LEGO película. Sin embargo, su título más reconocido hasta la fecha es Spider-Man: Un nuevo universo, ganadora del Oscar a mejor largometraje de animación.

El estilo artístico de la cinta dirigida por Miles Morales se replicó en Los Mitchell contra las máquinas. Además, también incluyeron elementos que rompen la cuarta pared.

