Dolly Parton será enterrada en el mismo cementerio que su marido - CONTACTO

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Dolly Parton falleció el pasado martes 25 de agosto a los 80 años, tras una "breve batalla contra el cáncer", según reveló la revista People. Ahora se confirmado que la cantante fue enterrada el viernes 28, en una ceremonia íntima y privada, en el mismo cementerio que su marido, tal y como ella habría querido.

"Me resulta muy difícil escribir esta publicación. Quería esperar hasta después del funeral de mi abuela, celebrado ayer, antes de intentar expresar todo esto con palabras", escribió Lainey Parton, sobrina nieta de la artista, en sus redes sociales, dando a conocer cuándo tuvo lugar el funeral.

"Desde que era pequeña, mi abuela siempre supo hacerme sentir que yo era suficiente. Nunca me hizo pensar que mis sueños fueran demasiado grandes ni me hizo sentir que no pudiera hacer algo. Ella creía en mí incluso antes de que yo supiera cómo creer en mí misma", recordó Parton.

"Como no pudo tener hijos propios, siempre nos hizo sentir como si fuéramos suyos. Nos quería así, y siempre le estaré agradecida por ello", escribió la sobrina nieta de la artista, repasando algunos momentos compartidos, como la ocasión en la que le pidió que cantara con ella en el álbum Smoky Mountain DNA o cuando trabajaron en una película juntas.

"Me alegro mucho de poder recordar ahora esos momentos. Tengo cosas que puedo ver, escuchar y a las que aferrarme cuando la echo de menos", indicó Parton. "Voy a echar de menos su voz, su risa, sus abrazos y el simple hecho de saber que estaba ahí. Incluso voy a echar de menos esas llamadas a las 4 de la madrugada, y daría cualquier cosa por ver aparecer su nombre en mi móvil otra vez", expresó.

DOLLY PARTON DESCANSA JUNTO A SU MARIDO Y OTRAS LEYENDAS DEL COUNTRY

Según señala Deadline, la leyenda del country fue enterrada en el Woodlawn Memorial Park, uno de los cementerios más grandes de Nashville, donde descansan otros grandes artistas como Porter Wagoner, George Jones, Tammy Wynette, Eddy Arnold y Marty Robbins.

También en dicho cementerio fue enterrado en 2025 Carl Dean, el marido de la cantante. De acuerdo con la revista People, los restos de Dean reposan en un mausoleo en el que figura una placa con el nombre de Dolly y la fecha de su boda, por lo que se supone que ella fue enterrada a su lado.