Confirmada la causa de la muerte de Dolly Parton - CONTACTO

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

La leyenda de la música country Dolly Parton falleció este martes 25 de agosto, a los 80 años. Fue el sobrino de la artista, Bryan Seaver, quien dio a conocer la noticia el mismo día, a través de un vídeo difundido por redes sociales. Ahora se ha confirmado la causa de la muerte.

Según revelaron los representantes de la cantante a la revista People, Parton falleció tras una "breve batalla contra el cáncer", si bien por el momento no se ha especificado qué tipo de cáncer padecía.

"Nuestra querida Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a aportar alegría, risas, esperanza e integridad a todo aquello en lo que participaba. Su generosidad sin igual llegó a la vida de innumerables personas a las que nunca llegó a conocer, y, sin embargo, siempre estaba dispuesta a echar una mano", reza el comunicado compartido con el medio.

"Ya fuera a través de los cientos de millones de libros donados gracias a su inestimable iniciativa Imagination Library [Biblioteca de la Imaginación] o mediante la financiación de investigaciones que contribuyeron a crear una vacuna que salva vidas y se utiliza en todo el mundo, el amor incondicional de Dolly por todas las personas fue la fuerza motriz de su impacto perdurable", continúa el texto. "Tras afrontar con valentía una breve batalla contra el cáncer, Dolly ha dejado hoy esta vida en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, rodeada de sus seres queridos", concluía.

LOS PROBLEMAS DE SALUD DE PARTON

La artista había ingresado en el mencionado centro oncológico apenas unos días antes de su muerte, el viernes 21 de agosto. Por otro lado, según informa el medio estadounidense, Parton padecía además problemas renales y autoinmunes y recientemente había hablado del deterioro de su salud. "Como he contado en los mensajes de vídeo a lo largo del último año, estoy pasando por algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención mientras cuidaba de [mi marido] Carl", expresó.

La cantante declaró que no era la primera vez que tenía que lidiar con algo así, recordando que en los 80 estuvo "varios meses de baja por problemas ginecológicos" y señalando que, con las redes sociales, "todo se magnifica de una forma que no ocurría hace años". "Pero, hablando en serio, aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando!", aseguró, remarcando que aún le quedaba mucho que conseguir.