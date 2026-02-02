Cher desata el caos en el momento más incómodo de los Grammy 2026 al premiar a un artista muerto

Cher desata el caos en el momento más incómodo de los Grammy 2026 - CBS

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

Cher ha sembrado el caos en la 68.ª edición de los Premios Grammy. La artista subió al escenario a presentar el premio a la grabación del año y, ante un atónito público, anunció que el ganador era Luther Vandross, cantante fallecido en 2005. La confusión vino a raíz del nombre de la canción premiada, 'Luther', que rinde homenaje al artista.

Tras una larga pausa mientras abría el sobre, Cher soltó una carcajada y dijo: "Me dijeron que iba a salir en el teleprompter". Acto seguido, la artista leyó la tarjeta y proclamó: "Oh, el Grammy es para Luther Grandoss", equivocándose también al decir el apellido del artista. No tardó en darse cuenta de su error y rectificó diciendo: "¡No, Kendrick Lamar! El Grammy es para Kendrick Lamar".

"Luther" by Kendrick Lamar & Sza win Record Of The Year OMGG CHER IS SO FUNNY HAHAHA #GRAMMYs #GRAMMYs2026 pic.twitter.com/ihiKyvWIDw — dars (@sixxdars) February 2, 2026

Tras este caótico anuncio, el cantante abrazó entre risas a SZA, coautora de la canción ganadora, y ambos subieron al escenario. "Antes de nada, rendimos homenaje al gran Luther Vandross, ya fallecido", comenzó diciendo Sounwave, uno de los productores detrás de 'Luther'. La canción 'samplea' la versión de Vandross y Cheryl Lynn del tema 'If This World Were Mine' de Marvin Gaye.

"Haciéndome eco de lo que ha dicho, esto es lo que significa la música: Luther Vandross", apostilló Lamar, tomando la palabra. "Esto es especial para mí. Tengo que tomarme mi tiempo, porque él es uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos. Nos concedieron el privilegio de hacer nuestra versión de ['If This World Were Mine']", señaló el artista, apuntando que les impusieron una única condición: no incluir palabrotas en la canción.

"Y nosotros dijimos: ¿sabéis qué? Vamos a hacer precisamente eso. Nada de palabrotas, y nos aseguraremos de que la canción represente el amor", aseguró el cantante, que concluyó su intervención diciendo: "Luther para siempre".