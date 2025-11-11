Rosalía arrasa con La perla en La Revuelta y le gana un pulso a Broncano

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

El paso de Rosalía por La Revuelta, que aparecía en el programa de TVE por primera vez, le valió a este un récord histórico, convirtiéndose en su entrega más vista. En su paso por el programa, la cantante catalana respondió a las habituales preguntas incómodas, llevó un regalo casero, echó un pulso a David Broncano e interpretó a capela el tema La perla, uno de los temas más aclamados de su nuevo disco que, se rumorea, está dedicado a su ex Rauw Alejandro.

La artista, que acudía al programa de La 1 para presentar su nuevo álbum, Lux, aparecía al final de un 'sketch' en el que se simulaba una peculiar reunión de vecinos formada por Carmen Machi, Javier Calvo, Manuela Carmena, Pedro Almodóvar, Estopa, María Escoté, Joan Pradells, Alexia Putellas y la Zowi.

🏠 Acta Junta General Extraordinaria de La Revuelta



ORDEN DEL DÍA

1. La vecina que canta

2. La pelota

3. El tonto del bombo



Asistentes:

Pedro Almodóvar

Alexia Putellas

Manuela Carmena

Maria Escoté

Javi Calvo

Joan Pradells

La Zowi

Carmen Machi

Estopa

Rosalía pic.twitter.com/w4e7CrhKD4 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025

Más tarde, y en línea con el tono gamberro que caracteriza al programa, la estrella del pop se medía en un pulso con Broncano... al que terminó ganando. "No estoy yendo al gym y eso me da pena... que me encanta hacer pesas", dijo la cantante que retó a Broncano. "Esto no me lo esperaba... un pulso. Esta es la típica idea que propondría yo a la invitada, pero lo ha propuesto ella", respondió el presentador que, finalmente, salió derrotado.

Al lado de Joan Pradells pues no hace justicia el brazaco que tiene Rosalía 💪 #Larevuelta pic.twitter.com/WdkJXGCcj3 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025

Normalmente, los invitados a La Revuelta suelen llevar un regalo, en el caso de Rosalía, la cantante repartió un bizcocho casero, revelando un plato personalizado con su cara y la del presentador. También marca de la casa son las preguntas sobre dinero y sexo, que la artista respondía con humor, asegurando estar agradecida por lo que tiene en el banco y estar pasando por una época de "celibato".

La cantante también regaló a la audiencia una versión a capela de La perla, uno de los temas más aclamados de Lux. Abordando su significado, la intérprete ni confirmó ni negó la extendida teoría de que estaba dedicado a su expareja, Rauw Alejandro y expuso que "el problema es que en la vida todos conocemos a más de un perla o una perla".