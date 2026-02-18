Bruce Springsteen anuncia una gira de rock y rebeldía y avisa a Trump: "Llega la caballería"

Bruce Springsteen anuncia una gira de rock y rebeldía contra Trump - ALEX KORMANN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

Land of Hope and Dreams (Tierra de esperanza y sueños) es el título de la nueva gira por Estados Unidos que Bruce Springsteen ha anunciado junto a la E Street Band. El cantante de Nueva Jersey ha prometido un tour, que arrancará el 31 de marzo en la ciudad de Minneapolis, cargado de rock y rebeldía para combatir los tiempos "oscuros, perturbadores y peligrosos" que atraviesa el país.

"Estamos viviendo tiempos oscuros, inquietantes y peligrosos, pero no desesperéis: llega la caballería", ha anunciado Springsteen en un vídeo de Instagram. "Vamos a sacudir vuestra ciudad en celebración y en defensa de Estados Unidos, del sueño americano, de la libertad estadounidense, de nuestra Constitución y de nuestra sagrada democracia, todo lo cual está siendo atacado por nuestro aspirante a rey y su gobierno corrupto en Washington D. C.", prosigue el artista musical.

"Todo el mundo es bienvenido, independientemente de su postura o sus creencias, así que salid y uníos a la República Libre y Unida de E Street Nation para disfrutar de una primavera estadounidense de rock y rebeldía", zanjaba Springsteen en su publicación, acompañándola de las fechas de la gira, cuyas entradas podrán adquirirse a partir de este viernes.

El tour de Springsteen comenzará el 31 de marzo en Minneapolis y después continuará en abril, los días 7 y 9, en el Kia Forum. Después, el cantante actuará en el Madison Square Garden de Nueva York el 11 y 16 de mayo y también hará paradas en las ciudades de Portland, Oregón, ciudad que se ha sumado a las protestas contra las detenciones de inmigrantes por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El cantante y su banda también actuarán en otras ciudades estadounidenses como Chicago, San Francisco, Atlanta y Filadelfia. Springsteen concluirá su gira el 27 de mayo, con una actuación en el estadio de béisbol Nationals Park, en Washington D. C.

Por otro lado, Springsteen lanzó a finales del pasado enero su nuevo tema, "Streets of Minneapolis", una canción con la cual, además de rendir tributo a Renee Good y Alex Pretti, quienes fueron asesinados recientemente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, alzaba su voz en señal de protesta contra lo que define como el "Estado del terror" que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su "ejército privado" están imponiendo en la ciudad estadounidense.