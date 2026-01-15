Springsteen: Deliver Me from Nowhere ya tiene fecha de estreno en Disney+

Springsteen: Deliver Me from Nowhere ya tiene fecha de estreno en a Disney+ - DISNEY

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Springsteen: Deliver Me from Nowhere, el largometraje que narra el proceso creativo tras la composición y grabación del Nebraska, el disco que lanzó Bruce Springsteen en 1982, ya tiene fecha de estreno en streaming. La película, dirigida por Scott Cooper y protagonizada por Jeremy Allen White, aterrizará en Disney+ el próximo viernes 23 de enero.

El filme, basado en el libro homónimo de Warren Zanes, explora el que fue la creación de Nebraska, el álbum de Bruce Springsteen grabado en una grabadora de 4 pistas en su dormitorio de Nueva Jersey. Uno de los periodos más creativos de la carrera del 'Boss', pero también uno de los más vulnerables y oscuros.

Y así, precisamente, vulnerable, "frágil" y algo intimidado por la icónica figura de Springsteen fue como se sintió el propio White, al inicio del proyecto tal y como confesó en una entrevista concedida a CulturaOcio durante su vista España para presentar el filme.

"Al arrancar, creo que al principio del proceso de filmación, o ya incluso desde el proceso de preproducción, estaba muy inseguro sobre cómo empezar", confesó White que también destacó que el autor de 'Born to Run', 'Streets of Philadelphia' o 'The River' siempre tuvo una actitud muy positiva sirviendo incluso de apoyo decisivo en sus momentos de mayores dudas y titubeos.

"Recuerdo que fui a Nashville, Tennessee, para grabar mucha de la música del álbum de 'Nebraska'. Y él escuchó algunas de esas grabaciones, me llamó y me dijo: 'Cantas muy bien, suenas como yo. Estás haciendo las canciones tuyas y eso es precisamente de lo que se trata'. Aquello fue muy importante para mí a la hora de encontrar la confianza necesaria para empezar", recordó White.

Junto a Allen White, completan el reparto de Springsteen: Deliver Me From Nowhere nombres como Jeremy Strong como Jon Landau, el manager del artista; Paul Walter Hauser como el técnico de guitarras Mike Batlan, Odessa Young como Faye, Stephen Graham como el padre de Springsteen, Doug; Gaby Hoffman como la madre de Springsteen, Adele; y David Krumholtz como el ejecutivo de Columbia, Al Teller.

Los fans también pueden disfrutar de Bruce Springsteen: Nebraska Live y del documental Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band, ambos disponibles en Disney+.