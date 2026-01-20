Bruce Springsteen dedica una canción a Renee Good y condena al ICE: "Son como la Gestapo"

Bruce Springsteen dedica una canción a Renee Good y condena al ICE: "Debería largarse de Minneapolis" - CONTACTO

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Bruce Springsteen hizo una aparición sorpresa en el festival benéfico Light of Day Winterfest (que recauda fondos para la investigación del Parkinson y otras enfermedades relacionadas), celebrado este pasado fin de semana en Red Bank, Nueva Jersey. El cantante, que en la última década solo había asistido otras dos veces al evento anual, no se limitó a tocar sus temas, sino que además aprovechó su paso por el escenario para denunciar las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y dedicar una canción a la mujer recientemente asesinada por uno de sus agentes, Renee Good.

"Escribí esta canción como una oda a las posibilidades estadounidenses. Se trataba de un país hermoso pero imperfecto, que es lo que somos, y del país que podríamos ser", comenzó Springsteen, presentando 'The Promised Land'. "En este momento, estamos viviendo tiempos increíblemente críticos. Estados Unidos, los ideales y los valores que ha defendido durante los últimos 250 años, está siendo puesto a prueba como nunca antes en la era moderna", prosiguió, señalando que esos "valores y esos ideales nunca han estado tan amenazados".

"Así que, mientras nos reunimos esta noche en esta hermosa muestra de amor, cariño, consideración y comunidad, si creéis en la democracia y la libertad y creéis que la verdad sigue siendo importante, debéis alzar la voz y luchar por ello, porque vale la pena", proclamó el cantante, con gran parte del público estallando en aplausos y vítores.

#BruceSpringsteen before The promised land in Red Bank, #NewJersey last night.



“I wrote this song as an ode to American possibility,” he said. “Right now we are living through incredibly critical times. The United States, the ideals and the value for which it stood for the… pic.twitter.com/gu8RqoOOI3 — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 20, 2026

El artista continuó interpelando a los asistentes, exponiendo que, si creían "en el poder de la ley y en que nadie está por encima de ella", si se oponían "a que tropas federales fuertemente armadas y enmascaradas invadan una ciudad estadounidense, utilizando tácticas de la Gestapo contra nuestros conciudadanos" y si creían "no merecer ser asesinado por ejercer tu derecho estadounidense a protestar", enviasen "un mensaje a este presidente, tal y como ha dicho el alcalde de esa ciudad: ICE, lárgate de Minneapolis".

"Esta canción es para vosotros y para recordar a Renee Good, madre de tres hijos y ciudadana estadounidense", concluyó Springsteen.

El cantante no ha sido el primer artista en rendir homenaje a la mujer de 37 años asesinada el pasado 7 de enero en Mineápolis por un agente del ICE y es que su nombre estuvo también muy presente en los Globos de Oro, con Jean Smart, Wanda Sykes, Mark Ruffalo, Natasha Lyonne y otras personalidades de la industria cinematográfica luciendo insignias con el lema 'Be Good' en su honor.