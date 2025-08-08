James Cameron dice que seguirá rodando películas de Avatar "no por dinero", sino por "hacer el bien"

MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

Aunque Avatar y Avatar: El sentido del agua hayan hecho historia en la taquilla con más de 5.200 millones de dólares recaudados entre ambas, James Cameron asegura que no es el éxito económico lo que le impulsa a continuar desarrollando su saga de ciencia ficción. El director, que estrenará la tercera enterga, Avatar: Fuego y Ceniza, el 19 de diciembre, asegura que dedica carrera a esta franquicia con el objetivo de "hacer el bien".

"Durante los últimos 20 años, me he justificado hacer películas de Avatar no por el dinero que ganáramos, sino por la idea de que espero que hagan el bien", explica Cameron en una entrevista concedida a Rolling Stone. "Puede ayudarnos a conectar entre nosotros y con aspectos perdidos de nosotros mismos que nos conectan con la naturaleza", añade el cineasta.

Desde el estreno de Titanic en 1997, Cameron no ha dirigido ningún largometraje de ficción no ambientado en Pandora. En el campo de la ficción, de la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet saltó directamente a Avatar (2009), que ostenta el título de la película más taquillera de la historia con 2.900 millones de dólares recaudados. El director no volvió a la dirección de nuevo hasta Avatar: El sentido del agua, que con 2.300 millones en taquilla ocupa el tercer puesto de la lista.

Cameron considera que Avatar ofrece una forma sutil de transmitir mensajes a un público masivo: "¿Creo que las películas son la solución a nuestros problemas humanos? No, creo que están limitadas porque a veces la gente solo busca entretenimiento y no un desafío mayor. Pero creo que Avatar funciona como un caballo de Troya. Te engancha como entretenimiento, pero que luego, de alguna manera, te llega al cerebro y al corazón".

Pese a haber manifestado en una entrevista previa con Empire su interés por abordar otros proyectos como The Devils o Ghosts of Hiroshima, Cameron afirma encontrarse en plena forma a sus 71 años para dirigir también Avatar 4 y 5. Además, adelanta que tiene en mente expandir la saga Avatar con una serie de animación en formato antológico sobre historias no exploradas de Pandora e incluso contempla la posibilidad de un largometraje de animación.

"¿Por qué vas a desperdiciar la oportunidad de conectar con la gente? ¿Por qué empezarías de cero con algo que puede no hacerlo?", declara el director en referencia a quienes le preguntan por qué no se embarca en proyectos fuera de Avatar.

"Con Avatar: Fuego y Ceniza, James Cameron transporta al público de vuelta a Pandora en una nueva y envolvente aventura con Jake Sully, el marine convertido en líder Na'vi, la guerrera Na'vi Neytiri y la familia Sully", avanza la escueta sinopsis oficial de la película.

Una de las grandes novedades de Avatar: Fuego y Ceniza, es la presentación de los Mangkwan, los miembros del Clan de la Ceniza, también conocidos como los Na'vi de fuego. Tras el estreno de la tercera entrega en diciembre de 2025, Avatar 4 y Avatar 5 ya tienen fechas programadas: llegarán a los cines el 21 de diciembre de 2029 y el 19 de diciembre de 2031 respectivamente.