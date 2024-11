Hollywood reacciona a la victoria de Donald Trump: "Adiós, Estados Unidos, fue un placer conocerte"

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

Estados Unidos celebró el 5 de noviembre sus elecciones presidenciales, unos comicios muy reñidos en los que Donald Trump y el Partido Republicano se han alzado con la victoria. Ante el regreso del magnate a la Casa Blanca, numerosas personalidades de Hollywood se han pronunciado en redes sociales.

Cardi B hizo un directo en Instagram en el que le propusieron que actuara en la investidura de Trump. "Que te jodan, vete. Estoy harta de vosotros", contestó. "Estoy realmente triste", añadió la cantante, que también dedicó unas palabras a Kamala Harris. "Solo espero que sepa que, pase lo que pase esta noche, millones de personas están orgullosas de ella. Las mujeres de todo el mundo están orgullosas de ella. Las mujeres de color están orgullosas de ella".

Una de las más duras fue Christina Applegate, que compartió su opinión en X. "¿Por qué? Dame vuestras razones, ¿por qué? Mi hija está llorando porque le pueden quitar sus derechos como mujer. ¿Por qué? Y si no estás de acuerdo, deja de seguirme", aseguró.

Why? Give me your reasons why????? My child is sobbing because her rights as a woman may be taken away. Why?And if you disagree , please unfollow me. — christina applegate (@1capplegate) November 6, 2024

"El hecho de que el país decida destruirse votando a un violador criminal convicto y nazi es un signo de profundo nihilismo. Por decirlo suavemente", valoró el actor John Cusack, mientras que el escritor Stephen King expuso: "Hay un letrero que puedes ver en muchas tiendas que venden artículos bonitos pero frágiles: bonito de ver, bonito de sostener, pero, una vez que lo rompes, está vendido. Puedes decir lo mismo de la democracia".

Harris may well come through Wisconsin Michigan and Pennsylvania - the fact that the country would choose to destroy itself by voting in a convicted felon rapist and Nazi is a sign of deep nihilism

To put it mildly . — John Cusack (@johncusack) November 6, 2024

There's a sign you can see in many shops that sell beautiful but fragile items: LOVELY TO LOOK AT, DELIGHTFUL TO HOLD, BUT ONCE YOU BREAK IT, THEN IT'S SOLD.

You can say the same about democracy. — Stephen King (@StephenKing) November 6, 2024

Wendell Pierce, actor de The Wire, felicitó a Harris por su campaña. "Trajiste cierta esperanza y optimismo, al mismo tiempo que demostraste inteligencia y disciplina. Fuiste pragmática, perspicaz, inspiradora y positiva. Eres la personificación de un politólogo y tu campaña lo demostró. Eras nuestra última esperanza para una América que millones de nosotros perseguimos. Me siento honrado de haber sido parte de esta campaña y espero seguir trabajando contigo para proteger nuestra democracia y formar una unión más perfecta", dijo.

Madame Vice President you ran a great campaign. In 107 days you introduced yourself to the American people and defined what disqualified your opponent. You raised a billion dollars within a matter of days and put together a coalition of the most diverse group of American… pic.twitter.com/6IYelUFhGp — Wendell Pierce (@WendellPierce) November 6, 2024

Philip Pullman, autor británico de la saga La materia oscura, tuiteó: "Adiós, Estados Unidos, fue un placer conocerte".

Goodbye, America. It was nice knowing you. — Philip Pullman (@PhilipPullman) November 6, 2024

El oscarizado director Adam McKay cargó duramente contra el Partido Demócrata. "¿Quién habría imaginado que mentir sobre la salud de Biden durante dos años, negándose a realizar una convención abierta para un nuevo candidato, sin mencionar nunca la atención sanitaria pública y aceptar el fracking, a los Cheney y un año de masacre de niños en Gaza no serían una estrategia ganadora?", afirmó en tono irónico, además de anunciar que retiraba su apoyo al partido. "Es hora de abandonar el Partido Demócrata", sentenció.

Who would have guessed lying about Biden’s cognitive health for 2 yrs, refusing to do an open convention for a new nominee,

never mentioning public healthcare & embracing fracking,

the Cheneys & a yr long slaughter of children in Gaza wouldn’t be a winning strategy?

1/ — Adam McKay (@ZombiePanther2) November 6, 2024

It is time to abandon the Dem Party.



I’m registering Green Party or Working Families.

But am open to ideas. — Adam McKay (@ZombiePanther2) November 6, 2024

"No puedo imaginar el sentimiento de las mujeres que denunciaron su agresión sexual a manos de Trump. Ver a millones de personas votar por su agresor. Mi corazón está roto por estas mujeres. Os creo y lo siento mucho", apuntó Lili Reinhart, actriz de Riverdale.

I cannot fathom the feeling of the women who came forward about their sexual assault at the hands of Trump. Seeing millions of people vote for their abuser.

My heart absolutely breaks for these women. I believe you, and I am so sorry. — Lili Reinhart (@lilireinhart) November 6, 2024

El actor Jeffrey Wright, conocido por Los juegos del hambre, The Batman y la serie de televisión Westworld, compartió un tuit suyo que había publicado días antes y que rezaba: "Estamos locos, Estados Unidos. Pero no estamos tan locos como Trump". "Permitidme decir simplemente 'me equivoqué'", añadió.

Let me just say ‘I was wrong.’ https://t.co/M6erl2xl8g — Jeffrey Wright 🥜 (@jfreewright) November 6, 2024

"Gran trabajo dándole más poder a la pandilla 'Make America Great Again', Estados Unidos. Me pregunto cuántas personas ven esto y aun así dicen 'al menos no es una mujer negra' en la intimidad de sus hogares esta noche. Mi corazón está roto", lamentó Sophia Bush.

Great job giving the MAGA gang more power, America. Wonder how many folks are seeing this and STILL saying “But but but at least he’s not a Black woman!” in the privacy of their homes tonight. My heart is broken 💔 https://t.co/Qiuh1PKTsd — Sophia Bush (@SophiaBush) November 6, 2024

Andy Cohen bromeó haciendo referencia a las declaraciones de Trump de que las elecciones estaban amañadas. "¿Entonces las elecciones no están amañadas?", señaló.

so the election ISN’T rigged???? — Andy Cohen (@Andy) November 6, 2024

David Simon, creador de la serie The Wire, tambien se pronunció ante la victoria de Trump. "Que Dios nos bendiga a todos. Incluso a los patanes y los desgraciados", dijo en X.