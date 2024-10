Marvel quiere a Billie Eilish para un "gran papel dentro del UCM"

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

El quinto episodio de Agatha ¿quién si no? finalizó con una de las mayores revelaciones de la serie, que estuvo acompañada de la canción de Billie Eilish You Should See Me in a Crown. Pero la relación de Marvel Studios con la cantante pretende ir más allá, concretamente frente a las cámaras. Y es que las últimas informaciones apuntan a que el equipo de Kevin Feige quiere que la estrella del pop encarne a un importante personaje dentro del UCM.

Según el 'insider' Daniel Richtman, Marvel Studios está interesado en fichar a Eilish para que interprete un "gran papel dentro del UCM". Así, la popular artista realizaría su debut en uno de los próximos proyectos de La Casa de Las Ideas, después de poner música a uno de los momentos cruciales del spin-off de WandaVision.

Al final del quinto episodio de la serie sobre Agatha Harkness, el tema de Eilish You Should See Me in a Crown sonaba mientras el personaje de Joe Locke lucía su tiara azul después de mostrar sus poderes y revelarse que en realidad era Billy/Wiccan, el hijo de Bruja Escarlata.

La cantante, que debutó como actriz en la serie de Prime Video Enjambre, ha asegurado en varias ocasiones que quiere continuar su carrera frente a las cámaras. En una entrevista concedida a Variety, Eilish recordó cómo llegó a su primer papel en la serie creada por Donald Glover, conocido artísticamente como Childish Gambino.

"Estaba reunida para unas gestiones y recuerdo que me dijeron: 'Tenemos esta serie, pero es durante un periodo de tiempo en el que no estás disponible. Pasamos'", aseguró Eilish. "Y pensé: 'Vaya, vaya vaya' ¿De qué diablos estás hablando? ¡Este es mi sueño!", confesó. Lo cierto es que su trabajo interpretando a Eva, la inquietante líder de una secta, fue realmente elogiado, tanto por los fans de la artista como por los seguidores de la ficción.

"Algunos fans han hablado de lo mucho que aman a Eva y creen que es un personaje muy reconfortante", comentó en relación a su papel. "¡Chicos, no! ¡Es una fachada! ¡Ella quiere lo peor de lo peor! Y eso ocurre cuando la gente te atrae y te hace sentir cómodo y seguro, para después abusar de eso", aclaró sobre los retorcidos métodos de su personaje para conseguir sus objetivos.

Por el momento, se desconoce qué papel es el que Marvel Studios tiene preparado para Eilish, quien mencionó que le gustaría interpretar un rol aún más oscuro en su próximo trabajo como actriz. Teniendo esto en cuenta, no sería de extrañar que el debut de la cantante en el UCM fuese dando vida a una villana de sus próximos proyectos. En todo caso, de concretarse su fichaje por Marvel, la artista llegaría antes al universo marvelita que otra gran estrella del pop, Taylor Swift, a la que durante años viene vinculándose a la franquicia en papeles como la mutante cantante Dazzler o Lady Deadpool.

Eilish ha conseguido labrarse un nombre no solamente como cantante, sino también dentro de la industria cinematográfica. La artista, a sus 22 años, ya cuenta con dos premios Oscar a mejor canción original por los temas No Time to Die de Sin tiempo para morir y What Was I Made For? de Barbie.