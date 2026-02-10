Bad Bunny lanza la camiseta de su Super Bowl... y no es de Zara

Bad Bunny lanza la camiseta de su Super Bowl - CONTACTO

MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

Bad Bunny causó sensación con su actuación en la Super Bowl, donde sorprendió vistiendo un conjunto de Zara. Ahora, el cantante ha lanzado una camiseta deportiva inspirada en su atuendo pero que, no obstante, no firma la marca gallega. Además, en ella puede leerse la traducción literal al castellano del nombre del evento deportivo: "Super Tazón".

La camiseta es del mismo color beige que la que lució el artista en su show pero, en lugar del número 64 en la parte delantera, en esta puede leerse "Super Tazón". La prenda, que el cantante ha lanzado en colaboración con la marca Mitchell & Ness, saldrá a la venta el próximo 1 de mayo, pero ya puede reservarse en la web de la marca.

Por otro lado, aunque Zara no ha puesto a la venta la camiseta que vistió Bad Bunny en su paso por el escenario, algunos afortunados sí que pudieron hacerse con ella, pues los trabajadores de la firma gallega recibieron una de regalo por parte del artista. Y, como era de esperar, las prendas no han tardado en ponerse a la venta en páginas web como Wallapop, donde se han convertido en objeto de desorbitadas subastas.

Junto con la camiseta, los empleados recibieron una nota con un mensaje de Bad Bunny en la que puede leerse: "Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!"

Lo único más poderoso que el odio, es el amor.



The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/0VDQlSjet9 — NFL (@NFL) February 9, 2026

En su actuación durante el descanso de la Super Bowl 2026, celebrado en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), Bad Bunny lució un outfit completo de la marca gallega Zara, formado por camisa, corbata, pantalones chinos y camiseta deportiva de linebacker, que recordaba a las equipaciones de fútbol americano.

Benito Antonio Martínez Ocasio se convirtió en el centro de todas las miradas, dentro y fuera de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó contra el espectáculo, tildándolo de "una bofetada en la cara" para el país y asegurando que "nadie entiende una palabra".