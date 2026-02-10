Bad Bunny se dispara en Spotify tras la Super Bowl: Sus reproducciones aumentan más de un 2000%

La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl dispara sus reproducciones en Spotify - CONTACTO

MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl ha multiplicado de forma vertiginosa las reproducciones de sus canciones en en Spotify. En concreto, en España han aumentado un 85%, con éxitos como El Apagón, Party y Yo Perreo Sola. En el caso de este último tema, sus escuchas se disparado hasta regristrar un incremento del 2.170% a nivel global, según los datos de la plataforma.

Aunque su paso por el emblemático evento deportivo no estuvo exento de críticas por parte de sectores conservadores de Estados Unidos y del propio Donald Trump, el éxito de Bad Bunny fue incontestable. En este sentido, los datos ofrecidos por la plataforma Spotify no dejan lugar a dudas: los fans se quedaron con ganas de más.

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, trabajo galardonado recientemente en los premios Grammy como mejor álbum del año, encabezó el ránking global de los discos más escuchados en Spotify durante la semana previa a la la Super Bowl. Un verano sin ti, el penúltimo trabajo del artista, también tuvo una notable presencia en la lista, ocupando el sexto lugar.

Por otra parte, las cifras reafirman una tendencia que ya se venía advirtiendo en el servicio de streaming musical: la escucha de temas en español continúa en alza en Estados Unidos. Concretamente, ha aumentado un 6% en el último año (entre enero de 2025 y enero de 2026).

Así quedaría el listado completo de las canciones de Bad Bunny que han registrado un mayor aumento en sus reproducciones. Los porcentajes reflejan el aumento máximo por hora en las reproducciones globales entre las 3:00 y las 9:00 (hora peninsular) el pasado 8 de febrero, en comparación con el mismo periodo de la semana anterior.

"Yo Perreo Sola" +776%

"El Apagón" +511%

"Party" +452%

"I LIKE IT" +266%

"LO QUE LE PASÓ A HAWAii" +266%

"Tití Me Preguntó" +265%

"LA MuDANZA" +265%

"Safaera" +236%

"DtMF" +186%

"CAFé CON RON" +160%

Respecto a las cifras a nivel global, las tres mismas canciones encabezaron el listado pero distó del ránking español en otros aspectos. Por ejemplo, los temas I LIKE IT, CAFé CON RON y DtMF no aparecen en el listado a nivel mundial:

One halftime show, 13 minutes, countless moments. This is the Bad Bunny effect. pic.twitter.com/bnRpBW2cfd — Spotify News (@SpotifyNews) February 9, 2026

La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl contó con una ambiciosa puesta en escena: desde acrobacias en directo hasta el oficio de una boda real, pasando por la entrega de un Grammy a un niño pequeño. Además, Ricky Martin y Lady Gaga aparecieron durante el espectáculo como estrellas invitadas.