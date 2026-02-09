¿Por qué Bad Bunny ha borrado todo en su Instagram tras la Super Bowl?

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

Tras acaparar los focos en todo el planeta con su show durante el descanso de la Super Bowl LX, Bad Bunny ha sorprendido a todos sus seguidores eliminando todas las publicaciones de su perfil oficial de Instagram.

Así, la cuenta @badbunnypr que atesora más de 52 millones de seguidores se ha queado en blanco, sin publicaciones e incluso borró su foto de perfil. Un movimiento tan extraño como inesperado que ha desatado todas las teorías de sus fans, aunque no es inédito.

Y es que el artista puertorriqueño ya borró su contenido de Instagram antes de lanzamientos importantes, siguiendo una táctica que también han usado artistas como Taylor Swift y Beyoncé, y marcando así el fin de una etapa y el comienzo de otra. Una reinvención artística que suele estar seguida de anuncios reseñables de cara al futuro ya que estos apagones en redes de Bad Bunny suelen estar ligados a procesos creativos.

En 2022, Bad Bunny ya dejó su red social en blanco poco antes de lanzar Un verano sin ti, uno de sus discos más exitosos que lo consolidó como figura global. En 2023 volvió a hacerlo para expresar no solo que cerraba un ciclo artístico, sino también que iniciaba un periodio de pausa, retirado de los focos y centrado en su "salud física y emocional". "Se va para estudio, se graba, pero nada de presión", dijo en una entrevista con Billboard.

Realizar este "reseteo" o "limpieza" en su perfil tan solo horas después de su show en la Super Bowl, en el que estuvo acompañado de figuras como Lady Gaga, Ricky Martin, Karol G o Cardi B, parece indicar clamaramente un cambio de ciclo para Benito Antonio Martínez Ocasio... y también es un excelente movimiento para continuar generando y acaparando la conversación tras su actuación.

En todo caso, Bad Bunny, que hace tan solo unos días se alzó con tres premios Grammy, entre ellos el galardón de mejor álbum del año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, tiene prevista una gira mundial que en las próximas semanas le llevará hasta Australia y Japón y en la que pasará por España donde ofrecerá un total de 12 conciertos.