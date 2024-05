Zendaya no descarta volver a la música

MADRID, 2 May. (CulturaOcio) -

Zendaya acaba de estrenar Rivales, cinta que protagoniza junto a Josh O'Connor y Mike Faist. Pero hay que recordar que, antes incluso de ser una de las estrellas más cotizadas de Hollywood, gracias a sagas como Dune, la trilogía de Spider-Man o la serie Euphoria, Zendaya fue ya un icono en el mundo de la música. Una industria a la que la artista no descarta volver si se dan las circunstancias adecuadas.

"Amo la música, ha sido muy especial en mi vida. Creo que estar dentro de la industria musical no mata la pasión, pero sí la mata cuando mezclas el arte y el negocio. Y a veces eso es bueno", declaró Zendaya a Jennifer Hudson durante su visita al programa The Jennifer Hudson Show, donde acudió a promocionar Rivales.

La actriz estadounidense conoce de primera mano este mundo, ya que en 2013 lanzó un álbum titulado Zendaya. Este trabajo incluye el single Replay, que se convirtió en un éxito. A pesar de su talento musical, la actriz nunca quiso dedicarse a ello, pues su prioridad siempre ha sido avanzar en su carrera como actriz. En todo caso, la música no es algo que descarte en un futuro a medio o largo plazo.

"Estoy esperando al momento adecuado y si llegará en algún punto, porque me gusta crear cosas por mí misma, pero si llega ese momento, puede que lo haga. Ya sabes, aunque sea algo pequeño. Pero ¡no os emocionéis! Ya veremos, puede que algún día", aclaró la actriz interogada sobre la posibilidad de estrenar nueva música.

Aunque Zendaya no haya lanzado nuevos temas desde 2013, sí ha colaborado recientemente con otros artistas para ponerle banda sonora a sus trabajos. Es el caso de Euphoria, una de las series de HBO más reconocidas de la actriz. El final de la primera temporada contó con la colaboración de la protagonista junto al cantante inglés Labrinth. Ambos artistas compusieron e interpretaros los temas I'm Tired y All For Us.

Esta última canción supuso un Emmy para Labrinth y formó parte del set del cantante en el festival de Coachella en 2023. El inglés invitó a Zendaya a interpretarla con él, siendo esta la primera vez en siete años que la actriz actuaba en directo. Y es que la estrella de la saga Dune ha confesado sufrir cierto pánico escénico.

📹 | Zendaya y Labrinth cantando "All For Us" en el Coachella 2023 pic.twitter.com/p2GMekDGXo — Zendaya Argentina (@Zendaya_AR) April 23, 2023

"Me preguntó si quería acompañarle y cantar con él. Inmediatamente dije 'Oh, absolutamente no'. Me dije a mi misma, 'No puedo hacerlo'. Tengo malos recuerdos sobre actuar en directo desde que era una niña", asegura Zendaya que, a pesar de la inseguridad, no deja de luchar contra ella: "no puedo escapar de esto para siempre".

La carrera de Zendaya comenzó en 2010 con la serie Shake It Up, una ficción sobre dos adolescentes apasionadas del baile urbano que protagonizó junto a Bella Thorne. Tras esta serie de Disney Channel, la actriz ha participado en otros proyectos musicales como El gran showman, una cinta musical protagonizada por Hugh Jackman en la que la actriz interpretó temas junto a Zack Efron.