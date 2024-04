James Gunn desmiente una teoría de la conspiración contra el Superman de Henry Cavill

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

James Gunn se ha visto obligado a desmentir una nueva teoría que apuntaba a un rechazo hacia el Superman de Henry Cavill desde hacía ya varios años. El origen de la discordia ha tenido lugar debido a unas declaraciones de Nathan Fillion en una entrevista al ser preguntado acerca del momento en el que el director le ofreció el papel de Guy Gardner, Linterna Verde, en la nueva película de Superman.

"Estábamos en la fiesta de la premier de El Escuadrón Suicida y él estaba entre una gran multitud de personas. Nos vimos entre la gente y le felicité: 'Dios mío, ha sido increíble. Es genial'.' Y él dice: 'Oye, ¿Peter [Safran] te ha dicho lo que tenemos a continuación para ti?' Le dije: 'No, no me ha dicho'. Miró a su alrededor como si alguien fuera a estar escuchando. Estábamos entre una multitud de personas, pero él se inclinó y me comentó: 'Vas a ser Guy Gardner'", desveló Fillion en una entrevista concedida a Collider.

Este comentario ha desatado los rumores sobre que Gunn ya planeaba reiniciar todo el Universo DC y, particularmente, al personaje de Superman, desde que fue contratado originalmente por Warner Bros. para la película de El Escuadrón Suicida de 2021. El director se ha visto obligado a matizar las palabras del actor. "Se refiere a la fiesta de la premier de Guardianes de la Galaxia Vol.3", explica en la red social Threads.

Sin embargo, muchos fans del anterior Universo Extendido DC no han aceptado esos argumentos y han cargado contra Gunn, acusándole de mentiroso y de querer deshacerse de la obra de Zack Snyder y del personaje de Henry Cavill desde hacía años. "No entiendo muy bien cómo encaja esto", responde Gunn a otro usuario.

"Aparte del hecho de que no tenía ningún interés en dirigir DC hasta que Peter decidió hacerlo conmigo para que él pudiera encargarse de las cosas ejecutivas y yo pudiera concentrarme en lo creativo cuando me contrataron para escribir Superman, la intención siempre ha sido lanzarla como una nueva historia de Superman", asegura. "Entonces, ¿por qué mentiría acerca de planearlo en el estreno del Escuadrón Suicida, si al final habría sido lo mismo? ¿Qué sentido tiene esta teoría de la conspiración en particular?", cuestiona Gunn.

Ante la insistencia de muchos fans, el cineasta ha seguido mostrando su perplejidad por unas críticas que considera que no están fundamentadas en nada. "Obviamente, Nathan tampoco ha mentido. Ha formado parte de todas mis películas y concede cientos de entrevistas. Confundió unas pocas palabras. Yo mismo sigo llamando a [Guardianes de la Galaxia] Vol.3 como Vol.2 a veces cuando hablo sobre ella. Son cosas que pasan", justifica.

"Sigo sin entenderlo. ¿Quién creéis que ha mentido? ¿Y qué tiene que ver con Nathan siendo elegido para hacer de Guy? Todo esto es muy confuso", sentencia, dejando claro que el rumor carece de base alguna y que todo se debe a un malentendido en las palabras de Fillion. Superman llegará a los cines el 11 de julio de 2025 protagonizada por David Corenswet.