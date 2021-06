Zack Snyder incendia Twitter con una imagen de sexo entre Batman y Catwoman

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Hace tan solo unos días se reveló que los responables de la serie de animación de Harley Quinn, que producen DC Entertainment y Warner Bros. Animation, censuraron una escena de sexo oral entre Batman y Catwoman. Ahora, Zack Snyder ha entrado de lleno en la polémica para posicionarse una vez más frente a Warner y compartiendo en sus redes sociales una imagen del caballero oscuro practicando sexo oral con Catwoman.

Los creadores de la serie de Harley Quinn, Justin Halpern y Patrick Schumacker revelaron durante una entrevista a Variety que una escena de la tercera temporada en la que Batman le practicaba sexo oral a Catwoman fue censurada. "Teníamos un momento en el que Batman bajaba por el cuerpo de Catwoman y DC estaba en plan, 'No podéis hacer eso. Bajo ningún concepto podéis hacer eso, porque los héroes no hacen eso'", explicó Halpern.

"'¿Estáis diciendo que los héroes son amantes egoístas?' Y ellos dijeron 'No, es que nosotros vendemos juguetes de los héroes y es difícil vender un muñeco de Batman si le está haciendo eso abajo a alguien'", puntualizaron.

Esta confesión de los creadores desató la polémica en la red, con muchos fans indignados ante la censura. Una corriente a la que se ha sumado el director de El hombre de acero y Batman v Superman con una imagen que rápidamente se ha hecho viral.

La imagen en cuestión muestra a Catwoman y a Batman, ambos con sus trajes característicos, en lo alto de una azotea en un momento íntimo en el que Bruce Wayne está practicando sexo oral a Selina Kline. Además, el director acompaña la ilustración con un corto pero contundente mensaje: "Canon". Es decir, que DC admita de forma oficial que los superhéroes sí pueden practicar sexo oral.

Tras ver como, a pesar de la buena acogida que tuvo su montaje de cuatro horas de Liga de la Justicia estrenado en HBO, Warner da carpetazo a su visión de los héroes de DC y no da continuidad a su 'Snyderverse', el cineasta vuelve a ponerse del lado de los seguidores y contra el estudio en un tema que ha generado mucha polémica.

Un nuevo capítulo de las discrepancias entre Warner y Snyder en lo relativo a los héroes de DC Comics que no ha pasado por alto para los fans que, de nuevo, se posicionan a favor del director... pero que también ven cierto ánimo de venganza en Snyder.

how long have you had this on your phone — kim possible facts (@kimpossiblefact) June 18, 2021

Hay otros que, directamente, están en contra de la postura del cineasta y tachan la ilustración de pornográfica y fuera de lugar en un personaje que, recuerdan, también esta dirigido a los niños.

What the hell man! Batman is a becon to kids and adults alike! Notice the KID part. Shame on you for posting fan art that is pornographic! — JonDoe297 (@jnippe000) June 18, 2021