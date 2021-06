DC censura una escena de sexo oral de Batman y Catwoman en Harley Quinn: "Los héroes no hacen eso"

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La serie de animación de Harley Quinn, cuya voz pone Kaley Cuoco, es sin lugar a dudas uno de los contenidos más extremos de la historia de DC. Las aventuras de la villana, que no en vano han sido catalogadas para adultos, cuentan con lenguaje malsonante, violencia, vísceras y un humor bastante negro, sin embargo ha habido una línea que se les prohibió traspasar.

Los cocreadores de la serie, Justin Halpern y Patrick Schumacker han contado durante una entrevista a Variety que DC les censuró una escena de la tercera temporada en la que Batman le practicaba sexo oral a Catwoman.

"Teníamos un momento en el que Batman bajaba por el cuerpo de Catwoman y DC estaba en plan, 'No podéis hacer eso. Bajo ningún concepto podéis hacer eso, porque los héroes no hacen eso'" han explicado Halpern. "'¿Estáis diciendo que los héroes son amantes egoístas?' Y ellos dijeron 'No, es que nosotros vendemos juguetes de los héroes y es difícil vender un muñeco de Batman si le está haciendo eso abajo a alguien'", han señalado los creadores.

La censura del estudio no vendría tanto por el hecho de que Batman tenga relaciones sexuales con otros personajes, sino por la práctica en concreto que mostraba el episodio. De hecho, desde la serie animada de los 90, la vida sexual del Caballero Oscuro ha sido dibujada para la pequeña pantalla en múltiples ocasiones, como en las películas animadas La Máscara del Fantasma, La Broma Asesina o Hush, entre otras.

La tercera temporada de Harley Quinn, que no cuenta aún con fecha de estreno, tendrá de nuevo a Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) interpretando a la protagonista, junto a otras grandes estrellas de la televisión como Alan Tudyk que prestará su voz a Joker y Cara de Barro o Lake Bell como Hiedra Venenosa.