Snyder Cut: ¿Cuántos Green Lantern hay en Liga de la Justicia y quiénes son?

Una de las novedades que más ha atraído a los fans del Snyder Cut de 'Liga de la Justicia' es la aparición de varios miembros de los Green Lantern Corps. Y aunque el director quería que John Stewart, y puede que también Hal Jordan, las dos versiones más conocidas del héroe, hiciesen acto de presencia en la cinta, finalmente ninguno de los dos estuvo... pero eso no significó que el Snyder Cut esté huérfano de Linternas Verdes.

Y es que la versión de cuatro horas de la cinta de Snyder sí que incluyó a otros dos miembros del cuerpo de élite de guardianes galácticos en dos momentos clave de esta Liga de la Justicia ¿Cuáles eran estos dos personajes y dónde aparecen en la cinta?

Yalan Gur aparece dentro del fragmento llamado Lección de Historia. No obstante, se trata de un miembro de los Green Lantern ya había aparecido en el montaje para cines en 2017, aunque en el Snyder Cut se ahonda un poco más en su destino. Es uno de los componentes del grupo menos conocidos por el público, aunque eso no impide que los fans lo hayan reconocido.

Yalan se unió a los humanos, los atlantes, las amazonas y los Dioses del Olimpo para detener a las fuerzas provenientes de Apokolips cuando estas invaden la Tierra comandados por Uxas (antes de convertirse en Darkseid). Aunque se ganó la batalla, Yalan fue uno de los caídos del bando de los superhéroes. En el Snyder Cut, puede verse cómo, antes de ser derrotado, Uxas mata a Yalan y le corta la mano en la que lleva su anillo de Green Lantern. Sin embargo, el anillo logra escapar en busca de un nuevo guardián.

La presencia de Kilowog no estaba en el montaje que se estrenó en cines ya que aparece en el epílogo. Como le pasó a Yalan Gur, este miembro de los Green Lantern acaba muriendo también, aunque su fallecimiento no se produce durante la batalla contra Darkseid, sino en el futuro, concretamente en la secuencia llamada Knightmare, en la que se muestra qué pasaría si Superman acaba sucumbiendo a la Ecuación Anti-vida.

En una icónica y apocalíptica imagen, aparece el Hombre de Acero bajo el influjo de la ecuación, flotando en el aire y, delante suyo, entre las ruinas de lo fue la sede la Liga de la Justicia, el cadáver de Kilowog en el suelo. Sin duda, un guiño para los fans, al ser uno de los personajes más queridos y que en la cinta de 2011 interpretó Michael Clarke Duncan y que será uno de los protagonistas de la serie que DC prepara para HBO Max.

