Ya hay actor favorito para protagonizar Superman Legacy: "A James Gunn le ha gustado"

Recientemente salió a la luz que actores como Nicholas Hoult o Jacob Elordi estaban entre los candidatos para encarnar al Hombre de Acero en Superman: Legacy. Ahora ha empezado a sonar con fuerza un nuevo nombre, y parece que James Gunn, que escribe y dirige el filme, ha quedado satisfecho con su casting.

Según Variety, Pierson Fodé ha hecho un videocasting, para el cual "ha enviado una cinta que incluía un montaje de imágenes que mostraban su infancia, muy similar a la de Clark Kent, en una granja en la pequeña ciudad de Moses Lake, Washington". "Me han dicho que a Gunn le ha gustado lo que ha visto", añade el autor del artículo, Marc Malkin, que también subraya que, por el momento, no se ha tomado ninguna decisión.

Fodé, de 31 años, es conocido por su papel de Thomas Forrester en la serie Belleza y poder, participando en 280 episodios. También ha trabajado en producciones como El hombre de Toronto, Out of Hand, It's time o La lista de no besar de Naomi y Ely. En caso de que fichara por Superman: Legacy, no sería la primera producción de superhérores en la que participa, porque en 2020 apareció en un episodio de Supergirl, serie de The CW.

Además de Fodé, Hoult y Elordi, también suenan para el papel los nombres de David Corenswet y Andrew Richardson. En cuanto al rol de Lois Lane, se baraja a actrices como Emma Mackey, Rachel Brosnahan, Phoebe Dynevor y Samara Weaving.