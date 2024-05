El Xenomorfo ataca en la nueva imagen de Alien: Romulus

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

La saga Alien sumará una nueva entrega con Alien: Romulus, película dirigida por Fede Álvarez. La cinta llegará a los cines el próximo 15 de agosto y, a la espera del lanzamiento, ya se ha podido ver una nueva imagen del filme.

USA Today ha publicado la foto, que muestra al Xenomorfo enseñando sus terroríficos dientes metálicos. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Álvarez reveló que la nueva entrega se sitúa entre los eventos de Alien, El octavo pasajero (1979) y Aliens: El regreso (1986).

"De la forma en que lo elaboramos es que si no has visto ninguna de esas, me da envidia, porque tendrás una experiencia increíble. Tendrás todos estos mundos de Alien viniendo hacia ti y nunca has experimentado nada de esto. No sabes cómo nace la criatura y no sabes ninguna de estas cosas. Eso es fantástico. Te lo pasarás genial", adelantó.

Deux nouveaux aperçus du Xénomorphe dans ‘ALIEN: ROMULUS’ ont été dévoilés.



Des images qui donnent envie 🔥 pic.twitter.com/yDhdWk91kn — Daily Pop (@DailyPop__) May 3, 2024

"Ahora, si has visto las otras, entonces es una experiencia completamente diferente en cierto modo, porque verás y encontrarás esas conexiones con las otras películas. Y si eres fan, serás esa persona que molesta a tus amigos en el cine, diciéndoles que sabes de qué va esto y de dónde es esa arma y de qué están hablando los personajes", agregó.

Además, el realizador explicó que, en lugar de recurrir en exceso a los efectos especiales, ha echado mano de los efectos prácticos. "Para las criaturas, trajimos a todos los chicos de Aliens: El regreso. Tienen sus propias tiendas, así que los reunimos a todos para trabajar en todas las criaturas", reveló.

"Tengo la obsesión de no usar pantallas verdes, así que construimos cada criatura y escenario. Todo tuvo que ser construido para que realmente viviéramos y respiráramos en estos espacios. Pero no soy un tipo anti-CGI", aclaró.

La historia se centrará en un grupo de jóvenes colonizadores espaciales que se topan con un xenomorfo dentro de una estación espacial en ruinas. La película está protagonizada por Cailee Spaeny, Isabela Merced, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn y Aileen Wu.