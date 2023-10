Ridley Scott enloquece con el Alien de Fede Álvarez: "Es jodidamente buena"

MADRID, 18 Oct. (CulturaOcio) -

Hace tan solo unos pocos meses desde que Fede Álvarez, el director uruguayo, terminase de rodar la próxima película de la saga Alien. Aunque no está confirmado oficialmente, se rumorea que el proyecto llevará por título Alien: Romulus. Será la novena entrega de la aclamada franquicia creada por Ridley Scott, que ya ha podido verla y expresar su opinión al respecto.

En un evento organizado por el Sindicato de Directores de Hollywood, Álvarez mantuvo una conversación con Guillermo del Toro en la que hablaron sobre sus carreras. En ella, el de Montevideo le explicó al oscarizado cineasta mexicano en qué situación se encuentra actualmente su filme de Alien.

Álvarez desveló que ya ha terminado su montaje del director. A continuación, según cuenta, lo primero que hizo fue enviársela al propio Ridley Scott para conocer su opinión. Un proceso que Álvarez cataloga de increíblemente tenso. "Quería que él la viera antes que nadie. Y todos me advirtieron que Ridley es muy duro. Es realmente duro, sobre todo si tiene algo que ver con sus películas", asegura.

"Fue muy duro con Blade Runner [2049], que a mí me pareció una obra maestra. Tuvo problemas con ella porque es muy difícil para él, ya que es su obra... Le pregunté sobre la nueva de Top Gun y él dijo: 'Meh'. Yo dije: '¿De qué estás hablando?' Y él dijo: 'La de mi hermano era la original y esta es como, meh'. La respeta, pero se pudo ver lo duro que es. Así que pensé: 'No hay forma de que me salga bien'", señala a continuación el director.

Pese a estos precedentes, Álvarez decidió estar cara a cara con Scott cuando este le diese su opinión sobre la película de Alien. "Incluso aunque él no lo hubiera pedido, yo iba a ir allí, iba a sentarme en una mesa, mirarlo y asumirlo. Aunque me fuese a decir: 'Has destruido mi legado'. Quería estar frente a él y mirarle a los ojos. No quería recibir un correo electrónico que dijera 'Ridley dice...'", reconoce.

Sin embargo, en contra de sus expectativas, Scott dio su absoluto beneplácito al proyecto. "Él entró en la sala y dijo: 'Fede, ¿qué te puedo decir? Es jodidamente buena'", celebra Álvarez, aliviado. "Mi familia sabe que fue uno de los mejores momentos de mi vida tener un maestro como él, a quien admiro tanto... Ya el hecho de que viese una película mía, pero particularmente algo como esto* Poder hablar durante una hora sobre lo que le gustaba de ella. Uno de los mejores elogios que me dijo fue: 'El diálogo es fantástico. ¿Eres el guionista?' ¡Sí!", concluye la anécdota.

La novena película de Alien tenía previsto estrenarse directamente en streaming vía Hulu y Disney+, tal y como hizo la entrega más reciente de Predator. Sin embargo, Disney cambió de idea y permitirá que llegue antes a cines. Por el momento, y salvo que sufra algún retraso, la fecha de estreno está programada para el 16 de agosto de 2024. Alien 9 será una película independiente del resto de la saga y estará protagonizada por Cailee Spaeny (Mare of Easttown) Isabela Merced (Rosalina), Archie Renaux (Sombra y Hueso), David Jonsson (Industry), Spike Fearn (The Batman) y Aileen Wu (Lejos de casa).